Itatí Cantoral se une a Pati Chapoy y hunde a Televisa; firma con TV Azteca y le dan protagónico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Itatí Cantoral de nueva cuenta sorprendió a todos sus seguidores y público pues a solo días de ser captada en los foros de Televisa y anunciar su regreso a las novelas, este miércoles apareció en la señal de TV Azteca. La también actriz estuvo en el programa de Pati Chapoy, Ventaneando, y confirmó que se encuentra a punto de volver a la actuación de la mano de TV Azteca.

Como se sabe, la exesposa de Eduardo Santamarina trabajó para la televisora de San Ángel durante más de tres décadas, tiempo en el que pudo realizar icónicos personajes de protagonista y villana en las telenovelas De frente al sol, Dos mujeres, un camino, Salud, dinero y amor, Infierno en el paraíso y La mexicana y el güero. Sin embargo, llevaba años sin contrato de exclusividad, pues ella renunció a este beneficio para poder trabajar con Telemundo.

Este 2024 la hija de don Roberto Cantoral (qepd) hizo su debut en la empresa del Ajusco como concursante del reality MasterChef Celebrity México, y de inmediato surgieron rumores de que tenía novela en puerta en Azteca. Sin embargo, fue hasta este miércoles 9 de octubre en el programa Ventaneando que Itatí confirmó su incorporación al canal: "Qué cosas, hoy estás aquí y vas a trabajar en proyectos diferentes de Televisión Azteca", mencionó Pati.

Por su parte, Cantoral confesó que ya había recibido un ofrecimiento por parte de Adrián Ortega, director de contenidos de TV Azteca: "El Adrián tiene una historia padrísima que cuando me la contó te juro que se me llenaron los ojos de lágrimas, y no puedo decir más... podría ser villana, pero no tanto", confesó la intérprete de la icónica 'Soraya Montenegro'.

Itatí Cantoral estuvo en 'Ventaneando'

Y sin importar su enorme trayectoria en Televisa, Itatí gritó a los cuatro vientos lo feliz que está de unirse a la empresa del Ajusco: "Estoy muy emocionada porque formo parte de esta nueva aventura de TV Azteca y está padrísimo porque vuelven a hacer ficción con grandes directores, grandes historias, entonces estoy muy contenta de formar parte de ustedes... arriba TV Azteca", mencionó la protagonista del musical Cabaret.

Cabe resaltar que la columna de espectáculos de El Universal, titulada Alfombra Roja, ya había adelantado que Itatí firmó exclusividad en Azteca: "En un regreso a los contratos de exclusividad, Televisión Azteca ha conseguido que Itatí Cantoral se una a sus filas. Después de un largo período en el que estos contratos se volvieron casi obsoletos, la televisora del Ajusco ha optado por recuperar esta estrategia para consolidar su catálogo de estrellas", revelaron.

Fuente: Tribuna