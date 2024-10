Llanto en Televisa: Yolanda Andrade, al borde de la muerte; nueva conductora llega a 'Montse&Joe'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Yolanda Andrade de nueva cuenta se logró apoderar de la atención de toda la prensa y de sus fans en las redes sociales debido a que una vez más abandonó el programa Montse&Joe, luego de haber estado ausente debido a sus graves problemas de salud. Por lo anterior, otra presentadora tomó su lugar y ahora se sabe que Yolanda habría estado al borde de morir de nueva cuenta.

La noche de ayer martes 8 de agosto se transmitió el nuevo episodio del programa nocturno del Canal Unicable y la audiencia de inmediato notó que la artista originaria de Culiacán, Sinaloa, no se encontraba presente. Quien se encargó de reemplazarla y acompañar a Montserrat Oliver en la transmisión fue la popular conductora y publirrelacionista, Regina Rojas, quien recientemente participó en las pre-galas de LCDLF México.

Regina estuvo reemplazando a Yolanda Andrade

Aunque se desconocía cuál era la razón del porqué Regina estaba al aire en el lugar de Andrade, fue la misma conductora culichi quien ya rompió el silencio. Hace algunas horas Yolanda y Oliver hicieron una transmisión en vivo desde los foros de Televisa para mostrar que ya estaban grabando un nuevo episodio de Montse&Joe: "Lo que pasa es que yo no les he avisado, pero cuando yo falte va estar la Regina, va estar aquí la Regina", dijo Andrade.

Después de unos minutos de pláticas y bromas entre las tres conductoras, tuvo que arrancar la grabación del programa y ahí fue donde 'Joe' contó lo que le había pasado. En el video publicado en Instagram se puede escuchar que Yolanda cuenta que había tenido un fuerte accidente en el mar, el cual al parecer casi le quita la vida: "Resulta que yo estaba en la playa y me puse a bañar y de pronto me chupa el mar, me chupó el mar".

Frente a Oliver, la sinaloense reconoció que había sido arrastrada por la corriente: "Yo estaba justo enfrente de la casa y aparecí por allá, el mar me quería jalar, tragué agua, me salió por acá... levanté yo el brazo", mencionó mientras que la modelo dijo: "¿Sí te estabas ahogando?". Después el audio se volvió difícil de escuchar y tan solo se percibió que Yolanda habría dicho que rezó por su vida: "Empecé a rezar y rezar".

Tanto que te haz cuidado", añadió Montse.

Posteriormente, Andrade envió un consejo a la audiencia para que eviten los accidentes dentro del agua: "Les voy a decir algo muy importante, pongan mucha atención a la gente cuando están en el mar, en el agua, en un segundo (pasan los accidentes)". En tanto que Montserrat habló de la posibilidad de que su amiga muriera en este accidente: "Imagínate (que digan las noticias) 'Yolanda muere ahogada'... no". Se espera que pronto Yolanda comparta más información al respecto.

Si no me morí ahogada (de borracha)", agregó 'Joe'.

Yolanda ya reapareció en 'Montse&Joe'

