¿Mantenido e infiel? Filtran la peor cara de Erik Rubín tras humillar a Andrea Legarreta en Televisa

Ciudad de México.- Exhiben una de las peores caras de Erik Rubín, misma que saldría a la luz luego de su inesperada separación de la presentadora Andrea Legarreta. Como se recordará, la conductora del programa Hoy de Televisa y el cantante y actor se separaron en febrero del 2023 tras 22 años de matrimonio, dejando en shock a la farándula. Nunca se aclararon los motivos, aunque las especulaciones señalaban que el artista había sido siempre un "mantenido" e incluso se dijo que fue infiel, lo que nunca se confirmó.

Y aunque en un inicio ambos sostuvieron que la separación era por un tiempo, e incluso no se manejó un divorcio, casi dos años después al parecer el adiós es definitivo. Ambos no han tenido nada más que palabras de cariño y aprecio el uno por el otro en entrevistas desde que no están juntos, sin embargo, ahora sale a la luz otra versión. El canal de YouTube El Borlote exhibió que luego de mudarse de la casa que compartieron, el exTimbiriche presuntamente tendría una mala actitud con Andrea, misma que dejaría claro que él ya no siente nada por ella y que la cercanía entre ambos habría llegado a su final.

"Erik Rubín solo se llevaba bien con Andrea Legarreta por pura conveniencia ya que desde que el exTimbiriche dejó de vivir bajo el mismo techo que la conductora parece haberse olvidado de que alguna vez fueran amigos y con muestra basta su reciente aparición en el programa Hoy donde su actitud fue más fría que un témpano de hielo", reportaron. Y es que el artista de 53 años acudió hace unos días a Hoy, donde su expareja es la conductora titular y su aparición desató polémica.

Y es que Rubín acudió a la emisión conducida por su expareja ya que promocionaba la obra musical Jesucristo Súper Estrella, donde da vida a 'Judas', sin embargo, tanto el canal como varios usuarios aseguraron que su comportamiento "dejó mucho que desear" ya que presuntamente se volvió "altanero, distante y cortante" con Andrea, aunque sí se mostró positivo y animado para hablar de su proyecto.

El Borlote luego reportó que presuntamente la presentadora habría hecho "hasta lo imposible" por mostrarse cortés y amable con el padre de sus dos hijas, Mía y Nina, y que incluso elogió su carrera, sin embargo el cantante no habría respondido de la misma manera. "Erik apenas le dedicó una forzada sonrisa y una palmadita en la pierna como diciendo 'gracias, pero ya no me interesa tu amistad ni tu dinero'." El canal resaltó que incluso seguidores del matutino de Televisa notaron lo mismo, ya que en los comentarios del video expresaron su sentir.

Seguidores del programa conducido por Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Tania Rincón, Arath de la Torre, Raúl Araiza y Paul Stanley reprobaron el comportamiento del artista, asegurando que se portó "muy frío" mientras lamentaban que Andrea se "desviviera por él", asegurando que sería evidente que la conductora de 53 años "todavía lo ama, pero él la ve como amiga", aunque entre ellos hasta ahora no hay señales de que vaya a ocurrir una reconciliación.

"Desde que anunciaron su separación habían hecho creer al mundo que entre ellos todo era armonía y buena onda, sin embargo, su reencuentro en Hoy dejó en evidencia que apenas se soportan y que su discurso de que 'somos amigos' se vino abajo en cuestión de minutos, comprobando que cuando el amor se acaba la actitud cambia", sostuvo el canal de YouTube. Cabe mencionar que ninguno de los dos artistas se ha pronunciado al respecto, sin embargo, han sostenido en varias ocasiones que se tienen mucho cariño aunque ya no sean pareja, por lo que el tiempo dirá si esto es cierto o si entre ambos podrá renacer la llama del amor.

