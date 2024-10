"Me sentía frustrada": Gala Montes confiesa que sí denunció en 'LCDLF' a Adrián Marcelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes al respecto, Gala Montes confesó en una entrevista, que al sentirse incómoda y agredida por los comentarios sobre su madre y sus problemas de depresión, sí denunció a Adrián Marcelo para que parara con todo ello, con la producción de La Casa de los Famosos México, pero que en realidad nunca le hicieron caso e ignoraron sus peticiones, lo que la hacía que se sintiera "frustrada" y cero apoyada.

La pelea más intensa que se desató dentro del reality show de Televisa, fue al comienzo de la tercer semana, cuando los del 'Team Mar' le jugaron una broma a Sian Chiong y le sacaron su colchón del cuarto. Los integrantes del 'Team Tierra' lo tomaron de la peor manera y acusaron de ser un acto de odio y xenofobia, por lo que se le fueron encima a todos, especialmente Adrián contra Gala, quien no se dejó intimidar por nada ni por nadie, retándolo.

Esto pasó pues Marcelo quiso hostigar a Briggitte Bozzo y querer hacer que llorara, por lo que Montes intercedió y le dijo que con ella no se metiera, así que este comenzó a tocar el tema de la pelea con su madre, Crista Montes, diciendo que le hizo falta mamá, que solo usaba la carta de la depresión cuando le convenía y mucho más, que a ella no le parecieron correcto y se le externó, pero este no paró y cada que tenía oportunidad se metía con esos temas.

Y ahora, tras el final de la casa y ante la gira de medios de comunicación que están haciendo ella, Briggitte, Karime Pindter y Mario Bezares, han salido a la luz muchas cosas que no se vieron dentro de la casa, como el hecho de que en realidad Gala sí habló directamente con la producción para pedirles que sancionaran a Adrián por sus comentarios, pero que nada más no hacían nada, pese a que no lo hizo en una sola ocasión.

La actriz de El Señor de los Cielos, declaró en la entrevista que lejos de decir algo, simplemente los llamaban a todos a la reflexión, a pensar en lo que estaban diciendo o haciendo, lo cual a ella la frustraba mucho, porque sí alzaba la voz con quién se supone debería de hacer algo, pero solo les pedían pensar, lo que ella consideraba como un nulo esfuerzo para apoyarla e invalidaba que se sintiera de aquella manera.

Fuente: Tribuna del Yaqui