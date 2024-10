Preocupado por la salud delicada de su padre, Alex Sirvent pide a los fans que oren por él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alex Sirvent, conocido por su éxito como vocalista de la emblemática banda pop Mercurio, atraviesa un momento complejo, dado que el estado de salud de su padre se ha deteriorado. En un encuentro reciente con los medios de comunicación, el artista compartió sus sentimientos sobre la situación, aunque primero se centró en reconocer los logros y habilidades de su progenitor.

Sirvent considera a su figura paterna como un guerrero que siempre entregando lo mejor de sí. Recordó que fue quien le dio vida a Jeans (una banda mexicana de música pop que cuenta con éxitos como Enferma de Amor y La Ilusión del Primer Amor), así como de Mercurio en sus inicios. Bajo este contexto, les pidió a todos los fans tenerlo en sus pensamientos, para enviarle buenos deseos.

El músico también reveló cuál es la enfermedad que aqueja a su padre. Según dijo, el cuadro médico se relaciona con un derrame cerebral que tuvo en la pandemia. La decadencia de la salud lo ha llevado a reflexionar en la importancia de disfrutar y aprovechar cada momento con los seres queridos. En este sentido, mencionó que ha estado "durmiendo con él, hablando de tantas cosas bonitas, de muchos recuerdos".

Sobre si ha cavilado acerca de un posible deceso, el artista contestó de manera afirmativa. Admitió que el proceso ha sido doloroso, pero también le ha servido para hacerse un "examen de conciencia, ver dónde estamos parados, qué me hace feliz", con el objetivo de que las respuestas guíen su vida. "Yo creo que son las preguntas que nos debemos de hacer en las mañanas, la vida es bien frágil muy efímera". Por el momento, su padre recibe atención desde su casa. Aparte del derrame, la estrella expuso que su padre padece una enfermedad "del azúcar", aunque no especificó el nombre, ya que no le gusta decirlo.

En otro giro, habló sobre su desarrollo profesional. En dicho terreno se dijo muy feliz de poder celebrar "más de 30 años de carrera, y participar en el 90 Pop Tour". Adelantó que se avecinan más sorpresas interesantes. "Siempre me ha gustado combinar mi faceta como compositor, trabajando detrás del escenario, con la experiencia de estar frente a él".

Fuente: Tribuna Sonora