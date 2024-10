Teme morir: Tras cáncer, actriz de TV Azteca hace triste confesión: "No sé si voy a despertar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien hace 2 años regresó a TV Azteca luego de un tiempo vetada por irse a TV Azteca, estremeció a todos sus fans y seguidores debido a que recientemente confesó su miedo a morir luego de haber recibido un diagnóstico de cáncer. Se trata de la estrella del teatro musical Lolita Cortés, quien reconoció que teme "no despertar" luego de enfrentarse al cáncer de mama.

Por motivo del fin de la reciente temporada de La Academia, la producción abrió la casa de este reality para recibir a los medios y reporteros, quienes de inmediato buscaron a la conocida 'Jueza de Hierro'. Lolita confesó que pese a que lleva 1 año en remisión, pues le extirparon el cáncer sometiéndola a una doble mastectomía, es decir, retirándole ambos senos, ella sigue temiendo morir en cualquier momento.

La compañera de Arturo López Gavito declaró que incluso ha recurrido a terapia con tal de no temer al momento en que le toque partir de este mundo: "Ahora, trabajando con mi terapeuta, le decía: ‘lo que más miedo me da es dormir porque, ¿y si no despierto? Tengo muchas cosas qué hacer, familia, planes. No quiero que suceda eso. Vamos bien. Tengo grandes doctores", declaró la cantante.

Lolita Cortés fue diagnosticada con cáncer de mama

Cuando Lola fue diagnosticada con cáncer de mama, lo único que pedía a los doctores era que le retiraran su tumor: "Cuando vi los análisis de sangre que mostraban que había un nivel muy alto de cáncer, para mí era: 'Sí, tengo cáncer, ¿y? ¿Cuál es el problema?' Decían: 'Es un tumor', y yo respondía: 'Sí, ya quítalo'". Cabe resaltar que además de esta enfermedad, la actriz fue sometida a una cirugía para retirarle el útero debido a que había altas probabilidades de que también desarrollara cáncer.

Lola Cortés habla de su veto en Televisa

Cambiando un poco de tema, la hermana de Laura Cortés también compartió detalles de cómo quedó su relación con Televisa luego de que en 2022 renunciara repentinamente para volver al Ajusco: "Ahí quedó, la verdad creo que no quedaron muy contentos". Como se recordará, en ese momento Lolita estaba activa en San Ángel porque formaba parte del panel de jueces del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Cortés afirma que cuando recibió la oferta para volver a Azteca, ella habló con sus jefes en Televisa: "Cuando vino la propuesta yo hablé con ellos. Les dije 'si ustedes tienen algo más que proponerme...' y ellos me dijeron 'no, aquí no tenemos nada más qué proponerte'. Pero seco, entonces yo les dije 'me tengo que ir'". Pese a esta cortesía, Lolita asegura que en este canal hablaron pestes de ella por sumarse a La Academia:

Me enteré de todo lo que dijeron de mi, y dije bueno ya... estoy muy contenta en casa", contó la pelinegra.

Fuente: Tribuna