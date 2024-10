Tras burla a actriz de Televisa y 'linchamiento', galán llega a 'Hoy' con inesperado cambio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su polémica burla a la reconocida actriz de Televisa e influencer, Samadhi Zendejas, recientemente el reconocido galán de melodramas, Horacio Pancheri, ha regresado a los foros de la televisora, presentándose al programa Hoy para hablar de su nuevo proyecto, exhibiendo su inesperado cambio físico para este. El actor había permanecido en un perfil bajo ante su linchamiento social por los comentarios hacía la joven.

Pancheri en el pasado ha visto muchos escándalos, principalmente por aquellas personas que lo han acusado de tener un carácter volátil y ser demasiado celoso y posesivo con sus parejas, sin embargo, hace unos meses que fue destrozado en redes sociales por un comentario en contra de Zendejas. La misma joven a través de su cuenta de Instagram compartió un comentario en el que se lee que el actor de Un Camino Hacía El Destino le pone, "ver... que fea es".

Como era de esperarse, la protagonista de Mariposa de Barrio expresó el gran daño que este tipo de comentarios provocan, no solo en ella, sino en todas las mujeres, a lo que Horacio se disculpó, asegurando que fue hackeado y jamás se expresaría así de nadie. Los usuarios de las redes sociales no fueron amables y lo lincharon socialmente, hecho que él mismo contó que tanto le afectó: "La verdad que sí me sentí como mal, la agresión, no para hacerme la víctima sino, ¿qué es esto de las redes? Uno comparte la vida de uno, así como te dicen cosas muy lindas son violentas también".

Y ahora, a un año del tan desafortunado momento para ambas celebridades, este miércoles 9 de octubre, Horacio volvió al programa Hoy para finalmente abrir un nuevo ciclo en su vida del cual hablar. Se trata de su personaje 'Damaso', en la nueva novela de la empresa San Ángel, Papás por Conveniencia, en la cual su papel es el de un hombre que está mayormente conectado a la espiritualidad y busca más meditar.

Precisamente por este personaje es que el galán de melodramas ha decidido hacer un cambio radical en su aspecto físico, dejando atrás su corta melena rubia para darle paso a una cabellera larga hasta los hombros y más castaña, junto a una corta barba de candado, que contrasta con la suavidad de sus ojos azules. Pancheri aseguró que esto es parte del propio personaje y pidió a fans que se den la oportunidad de ver el melodrama.

Fuente: Tribuna del Yaqui