Wendy Guevara se lanza en contra de 'El Potro' Caballero en un en vivo y lo humilla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Muy fiel a su estilo polémico, Wendy Guevara no tuvo reparo al momento de meterse en uno de los en vivos de redes sociales del polémico influencer, Luis 'El Potro' Caballero, y se lanzó en su contra mientras que este hablaba sobre su paso dentro de La Casa de los Famosos México, destacando que él en realidad no podría dar una opinión acertada al respecto, humillándolo sin piedad, ya que duró muy poco.

El exparticipante de Acapulco Shore desde hace varios meses comenzó un podcast llamado El Potrero, en el que se han presentado varias celebridades para hablar de todo un poco sin censura, incluso él mismo ha aprovechado ese espacio para hablar de temas de importancia para él y de polémicas que lo han involucrado, como sucedió recientemente con el tema de esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

En esta ocasión, el exintegrante de Guerreros 2020 compartió su experiencia y mencionó las polémicas que surgieron casi en las últimas semanas con respecto al reality show de Televisa, a través de su cuenta de Instagram, mencionando como siempre que todo lo que pasa dentro de la casa es una realidad diferente para ellos, ya que al estar privados de la comunicación externa y con cámaras 24/7, todo cambia en verdad y no se saben muchas cosas que podrían hacer una gran diferencia para cualquiera.

Ante esta situación, se ha hecho viral en X, anteriormente conocido como Twitter, el momento en el que Wendy le comentó en el live que estaba haciendo en su ya mencionada red social, que él en realidad no podría dar opiniones acertada de lo que pasó dentro de la casa en las últimas semanas y las más tensas que se vivieron, debido a que solamente estuvo tres semanas: "Si sólo duraste tres semanas, ¡no sabes qué más pasó!".

Por este motivo, los internautas le aplaudieron a la actriz de Un Amor Viejo En París, señalando que lo había dejado más hundido que de costumbre y si lo tuviera de frente lo habría dejado callado, coincidiendo con Guevara con su opinión de que en verdad no podría dar una opinión certera: "Ay Wendy, era callarlo no enterrarlo", "Jajajajajaja toda la razón Wendy, siempre sin miedo", "Jajajajaja inche Wendy, remata siempre con sus comentarios la amo" y "Díganle al pin... @Luis_AcaShore que ya madure. No tiene 20 años ni 15, está feo".

Fuente: Tribuna del Yaqui