Ángela Aguilar y Pepe Aguilar así responden a Cazzu por contar la 'infidelidad' de Nodal

Ciudad de México.- Tal parece que la familia política de Christian Nodal no piensa quedarse atrás en el drama que se ha desatado, después de que la rapera de origen argentino, Cazzu, decidiera tomar la palabra y contar su verdad de la supuesta infidelidad que habría sufrido por parte del cantautor de sonora. Mediante sus redes sociales, padre e hija, Ángela Aguilar y Pepe Aguilar, le habrían dado una contundente respuesta a la cantante.

El jueves 31 de octubre, salió a la luz un episodio de PLP de LuzuTV, en el que la intérprete de Nena Trampa salió a desmentir las declaraciones de Ángela, en la que afirmó que todas las partes estaban enteradas y de acuerdo de su relación con el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, declarando que ella se enteró como todos los demás: "Me parece injusto que se haya puesto en duda mi integridad con afirmaciones erróneas sobre mí. Nunca fui parte de un plan ni tenía conocimiento de su relación".

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, después de contar como pasaron las cosas en su entorno y que fue lo que le dijeron a ella, esta mencionó que ella ya quiere pasar de ello y ser feliz con su pequeña, por lo que pide que ya no la mencionen y menos para mentir sobre ella y sus sentimientos: "Lo que digo acá lo digo con muchísimo respeto, pero con este este límite que me parece necesario: No mientan sobre mí, no mientan sobre mí, no hablen de mis sentimientos y no hablen más de mí, por favor. Si no es por mí, háganlo por mi hija".

Ante esto, se dice que el intérprete de Por Mujeres Cómo Tú habría tomado su cuenta de Instagram para responderle a la ex de su yerno, ya que en sus historias compartió un post en el que se puede leer: "Duras verdades sobre ti que necesitas escuchar". Aunque no dio nombres, al haberla subido después del en vivo del intérprete de Adiós Amor y las declaraciones de Cazzu, se toma como una indirecta muy directa a ella.

Por su parte, la intérprete de temas como En Realidad y Abrázame, optó por pronunciarse limitando los comentarios en su cuenta de la red social ya mencionada, esto como un intento para mantener a ralla las agresiones verbales que sufrirá tras estas declaraciones y que ya está enfrentando en X, anteriormente conocido como Twitter, donde ya se ha llenado de meses en su contra y la tachan de "rompe hogares".

