Ángela siempre fue "fan" de Nodal; estuvo presente en todos sus noviazgos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El malestar por el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no había desaparecido, pero sí había disminuido por el paso del tiempo y porque el público empezó a hablar de otros temas, sin embargo, el enojo colectivo revivió a partir de que Cazzu brindó su versión respecto a la separación del famoso. Hasta el momento se había mantenido en silencio sobre lo que sucedió, pero llegó a su límite debido a que la intérprete de Gotitas Saladas comenzó a difundir mentiras acerca de ella.

Para quien aún no esté bien enterado de lo que sucede, Aguilar concedió una entrevista en la que explicó que su relación con el sonorense comenzó desde varios meses atrás, incluso antes de que se hiciera público. Además, dijo, muy segura de su declaración, que todos los agentes estaban enterados de la situación y por tanto nunca hubo una mentira, traición o corazones rotos. 'Nena Trampa' desmintió esta línea narrativa y afirmó que ella desconocía el noviazgo entre ambos cantantes.

Te podría interesar Christian Nodal "No soy infiel": Christian Nodal niega traición a Cazzu y defiende a Ángela Aguilar en VIDEO

Esto sugiere que la historia de amor se remonta a un pasado más allá del que creeríamos (y que la misma Cazzu no podría calcular). Ahora, el periodista Maximiliano Lumbia contó que el affair entre estas dos celebridades se construyó no en cuestión de meses, sino años. Sin embargo, el par tuvo que ser 'paciente' y esperar a que ella cumpliera la mayoría de edad. El presentador del programa insinuó que Pepe Aguilar interfirió para que el trato no fuera más allá de lo laboral.

Tanto Nodal como Aguilar confirmaron que cuando grabaron el tema Dime cómo quieres se dio un flechazo, no obstante, se dejaron de ver. Al respecto, Lumbia desenmascaró a los músicos y subrayó que, en realidad, se siguieron frecuentando pese a que él se comprometió en varias relaciones con diferentes artistas (todos recordamos que estuvo a un paso del altar con Belinda). Mientras estos noviazgos ocurrían, Ángela estaba como sombra detrás de todos ellos.

Tuvo una novia Christian Nodal, tuvo otra novia, tuvo a Belinda y tuvo a Cazzu, y en todas esas historias estaba siempre atrás la fan de la relación".

Lumbia sugirió que Aguilar siempre le tuvo un "amor muy grande" al exponente de música regional, tanto así que al final decidieron estar juntos "pero se llevaron entre las patas a Julieta Cazzu y a una bebita". Para el periodista (y para todos), Ángela "pasó el límite de la mentira, de la descaradez y de la burla". Habló e intentó justificar su amorío con Nodal, pensando que la rapera argentina no hablaría, sin embargo, las cosas no resultaron como ella quería.

Creyó que como Julieta Cazzu no había hablado, ya la tenía ganada, que no había existido una infidelidad".

Fuente: Tribuna Sonora