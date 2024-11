Bomba en TV Azteca: Tras rumor de muerte, Daniel Bisogno reaparece en 'Ventaneando' y da mensaje

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Daniel Bisogno de nueva cuenta apareció en todos los medios de comunicación debido a que surgió una alarmante noticia sobre el conductor, donde se reportaba que nuevamente estaba delicado de salud tras intentar dar una entrevista a Pati Chapoy y que todo saliera mal. Aunque se mencionó la posibilidad de que el también empresario perdiera la vida a raíz de esta nueva crisis, ahora todo está desmentido.

Hace algunos momentos el conocido 'Muñeco' sorprendió al público del programa Ventaneando al confirmar de propia voz, su regreso a los foros del mencionado programa de espectáculos, tras el trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre de 2024. En un audio difundido al final de la emisión de este viernes 1 de noviembre, Bisogno se dijo listo para retornar a su trabajo, a casi dos meses de la delicada cirugía a la que se sometió:

¿Qué creen?... Can, can, can, can, can, can. Efectivamente, público querido, ya estamos de regreso. Su muñeco vuelve a Ventaneando, ya ve que mala hierba nunca muere. Pues aquí seguimos después de este largo proceso médico y de salud", mencionó Daniel.