¿Ciego y a punto de morir? Eric del Castillo da inesperada noticia en 'Hoy' y alama su salud

Ciudad de México.- Durante los últimos años la salud de don Eric del Castillo ha dado mucho de qué hablar en los medios de comunicación, ya que el propio artista ha compartido las enfermedades que lo aquejan y otras más se las ha inventado la prensa. Recientemente, el intérprete de películas y novelas de Televisa preocupó a todo su público tras aparecer en el hospital aparentemente para ser sometido a una delicada cirugía.

Además de que ha perdido la vista de forma parcial, por un problema en la macula, el padre de Kate del Castillo sufre molestias en la espalda debido a que años atrás sufrió una caída que lo dejó lastimada porque se rompió dos tornillos de la espalda. La semana pasada portales como el programa de radio Todo para la mujer reportó que don Eric había entrado a una operación en la columna e incluso transmitieron una entrevista donde el intérprete aparece aún anestesiado en la camilla del hospital.

Tras todos los dichos sobre su salud y que incluso sus fans temieran por su vida, en horas recientes el actor de las novelas Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia reapareció ante diversos medios de comunicación y desmintió haber sido operado. Frente a las cámaras del programa Hoy, don Eric confesó que debido a que ya es un adulto mayor de 90 años, sus médicos decidieron no llevarlo al quirófano.

Por esta misma situación, los doctores del histrión decidieron únicamente infiltrarle medicamento en la columna para aliviar sus dolores: "Convaleciente, pero no me operaron, me hicieron una infiltración, estoy poquito convaleciente pero conforme van pasando los días me voy sintiendo mejor", dijo. Y de forma contundente, el originario de Celaya compartió que existía el riesgo de morir si era llevado a una cirugía invasiva.

No quisieron operarme por mi edad y por la anestesia, ¿para qué me la juego?", relató ante las cámaras de Hoy.

Eric y su hija Verónica del Castillo fueron captados justo antes de tomar un avión rumbo a la playa pero llamó mucho la atención que no las acompañaba doña Kate Trillo: "A mi mamá no le gusta mucho ir a la playa, por eso dije 'me lo voy a llevar yo', le hace falta la vitamina C, la vitamina de la playa", compartió la conductora. Y sin perder su característico sentido del humor, el histrión mencionó que a su edad ya no hay posibilidades de que una mujer lo voltee a ver:

Con este pellejo hijo... llevo ahí calzones y camisetas para tapar todos mis 90 años", mencionó provocando las risas.

