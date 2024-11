¿Confirma romance lésbico? Tras dejar Televisa, Verónica Castro reaparece y se confiesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una incógnita que existe en el mundo del espectáculo desde hace varios años es porqué Verónica Castro renunció a Televisa y a su carrera artística de forma repentina hace algunos años. Tras muchos rumores y que incluso se especulara que la filtración de su supuesto romance lésbico la orilló a tomar esta decisión, ahora la cantante y actriz salió a hablar al respecto e hizo una fuerte confesión.

Recientemente la madre del cantante Cristian Castro fue galardonada con el Premio PRODU, que es otorgado por 'Una vida de dedicación artística' y debido a ello accedió a dar una íntima entrevista a su colega Jimena Gállego. Tras hacer un repaso por distintos momentos de su vida profesional y personal, 'La Vero' reveló el motivo por el que decidió retirarse del medio del espectáculo y no tiene nada qué ver con que Yolanda Andrade haya expuesto que fueron novias.

Se dijo que Verónica Castro se retiró por el escándalo que provocó Yolanda Andrade

La protagonista de telenovelas como Rosa salvaje contó que se encuentra feliz y tranquila alejada del ajetreo del medio: "Es que estoy tranquila y llegó un momento de paz en mi vida que también lo busqué y tal vez no lo encontraba, pero sí decidí en un momento dado tenerlo conmigo". Sobre la razón que la hizo permanecer en su postura de alejarse de los reflectores, Castro confesó que se debió a la complicada muerte de su madre:

Un momento de tranquilidad, de paz, porque se veía venir un momento difícil, fuerte, con el fallecimiento de mi madre. Después con toda la cosa esta que hubo de la pandemia, que fue terrible. Entonces sí, sí, me agarró muy fuerte, me agarró muy descolocada y terminé mal".

De la misma manera, la presentadora de programas como Mala noche no manifestó que la pandemia le afectó psicológicamente e incluso llegó a deprimirse: "Sí, mucho, mucho, porque murieron muchas gentes, muchas gentes muy queridas y no queridas. Yo iba viendo cómo pasaba todo esto y no sé si me daba miedo, me daba angustia, no sé, algo raro, pero el problema fue que no lo lograba superar".

Hasta que dije: ‘aquí se acabó, yo me retiro, no quiero saber nada de promociones y publicidades y los medios de comunicación’, ¡imagínate!", agregó.

Finalmente, Vero no ocultó su deseo de volver a los foros, aunque recalcó que, mientras llega un proyecto que le interese, por ahora se conforma con ver el éxito de sus hijos Michel y Cristian: "Mis hijos están muy, muy dedicados a lo suyo, Michelle al cine, a su fotografía. Cristian a su cantada. Se divierte y la verdad yo no puedo más que agradecerle a Dios todo lo que ha hecho conmigo, y con mis hijos y con mi familia, con mis hermanos también", expresó.

