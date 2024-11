"Es un berrinche": Participantes de 'LEBEH' se lanzan contra Nicole Chávez y así responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Varios de los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy no coinciden con los duros comentarios de su colega, Nicole Chávez, por lo cual no dudaron en una entrevista para lanzarse en su contra, unos pidiendo que sea más empática, y otros afirmando que solo "es un berrinche" lo que está haciendo. Por su parte, la estrella de diferentes realitys shows no se quedó callada y así respondió a todos.

Fue el pasado 29 de octubre, cuando la hija de Julio César Chávez estalló ante sus calificaciones, pues presentó una coreografía con varias cargadas y alto nivel de dificultad, al lado de Juan Solo, mientras que ella siente que otros no y tienen bailes demasiado sencillos y los califican de más: "Es un poco frustrante para muchos de nosotros ver coreografías tan sencillas que son evaluadas al mismo nivel que otras que tienen cargadas que tienen mucha más fluidez, muchos más pasos. Es inevitable que a uno no le dé un corto circuito, pero bueno, es parte del show".

Ante esta situación, compañeros de la competencia del programa Hoy, como La Divaza, pidió que fuera más empática y viera que hay muchos sin las mismas capacidades que ella que se están esforzando mucho: "Creo que tendría que haber un poco de empatía de este lado que lo estamos intentando, nos estamos esforzando, no somos bailarines". Por su parte, Paola Durante se mostró más molesta, afirmando que debe moverlo más y no enfocarse en las cargadas solamente: "También hay que moverlo y también hay que tener pareja".

Pero, quien se mostró más molesto que todos fue Jorge Anzaldo, quien declaró que para él, le parece injusto que la hija del pugilista haga ese tipo de comentarios en vez de aceptar la critica que se da, mencionando que con esto demuestra que es una niña pequeña que hace berrinche: "Yo no estoy de acuerdo con que se aviente un round y que nos embarre a todos de que no estamos haciendo cargadas. Que se quede callada, que aguante lo que le digan los jueces y que se ponga a trabajar. Nicole Chávez solamente es una niña chiquita que está haciendo berrinche".

Ante esto, la exparticipante de La Casa de los Famosos, en su versión de Telemundo, salió a expresar que ella no tiene la culpa de si varios se sintieron ofendidos, cuando su comentario fue a Ema Pulido y no a alguien en específico, destacando que ella siempre dirá la verdad de lo que piensa: "Si se pusieron el saco no es mi problema. No tengo miedo. Mi baile habla por mí. Juan y yo hemos entrenado mucho y si me gané enemigos, habla más de ellos que se ofendan por un comentario tan simple que era para la maestra Ema Pulido".

Creo que hay una línea muy grande entre ser conflictiva y ser directa. Yo lo que pienso lo digo siempre con respeto sin ofender a nadie. Si otras personas prefieren ser hipócritas y quedarse calladas eso ya depende de ellas. Yo siempre voy a decir lo que pienso, siempre voy a ser quien soy. Habrá quien me odie, pero también hay mucha gente que me quiere", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui