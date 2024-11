2 exnovias de Adriano Zendejas lo acusan de maltrato; aseguran que hay más víctimas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si antes las mujeres guardaban silencio acerca de los ataques que sufrían por parte de sus parejas, ahora el contexto permite que las mujeres enuncien la violencia de la que han sido víctimas. Para ello, las redes sociales han sido vehículo importante de mensajes. Un espacio que catapulta las voces femeninas es el podcast Un Tal Fredo, donde distintas invitadas relatan su experiencia al lado de hombres agresivos a nivel físico, emocional, psicológico y hasta económico.

Diversas figuras han sido expuestas en este programa, como Mane, Lapizito y Adrián Di Monti. Ahora es el actor Adriano Zendejas quien atraviesa duras acusaciones, no sólo por una, sino por dos de sus exparejas. Ambas coincidieron en que el famoso las lastimó mientras tuvieron una relación sentimental. Ninguna de ellas mencionó el nombre de la celebridad de manera explícita, sin embargo, aportaron los detalles suficientes para que el público supiera de quién se trataba.

Te podría interesar Adianez Hernández ¿No hay amor? Filtran VIDEO de Adianez Hernández al sufrir maltrato por Augusto en su boda

Flavia Martin narró algunos episodios de control y celos desmedidos por parte de su ex, quien la apartó de sus amistades, y hasta le fue infiel. También confesó que en una reunión con amigos le añadió una sustancia extraña a su bebida que la dejó inconsciente hasta el siguiente dijo. Zendejas fue muy insistente para que ella se tomara el contenido de un vaso en concreto. A la mañana siguiente, ella despertó sin poder recordar nada de lo que sucedió la noche anterior.

Cuando decidió encararlo, él se limitó a ofenderse. "Se lo dije a él, 'me drogaste', y él de que, 'no, qué te pasa, cómo me acusas de eso'". Pero eso no fue todo, pues en distintos momentos él tuvo un comportamiento rudo hacia ella. Si bien nunca la golpeó, solía sujetarla con fuerza hasta dejarle moretones.

Poco después, Antonella Russoniello, otra ex de Zendejas, mostró su apoyo a la influencer chilena mediante un mensaje en Instagram. "Flavia compartió su testimonio […], de un hombre narcisista y maltratador que, tristemente, también fue mi expareja. No somos solo nosotras dos, hay más víctimas y familias afectadas", apuntó. Con ello confirmó esta versión y alertó a otras mujeres para que no pasen por la misma situación.

Antonella instó a otras mujeres víctimas de violencia a buscar ayuda para sanar

Fuente: Tribuna Sonora