"Lloré con Inti en brazos": Cazzu dice que su corazón sí se rompió tras separarse de Nodal

Buenos Aires, Argentina.- Una vez más el tema de Ángela Aguilar robándose el "marido" de Cazzu, tomó fuerza y para todos ya es un hecho confirmado, debido a que recientemente la rapera de origen argentino confesó que sí se rompió su corazón ante la tan inesperada separación del padre de su hija de solo unos meses de vida, Christian Nodal, señalando que había días que no podía más y llegó a llorar "con Inti en brazos", afirmando que a veces es bueno mostrar todo sentimiento con los hijos.

La intérprete de Nena Trampa señaló que se vio en la necesidad de salir a aclarar lo que ella pasó en su ruptura y ver como la hija de Pepe Aguilar y su expareja estaban anunciando su amor y hasta llegaron al altar unos meses después, destacando que ella lo soltó, porque no le gusta pedir que se queden con ella su no quieren, y se manejó con respeto para ambas partes, pero que "después públicamente como que fueron muchos disparos, pasaron muchas cosas, fue avanzando y yo realmente pensé que habíamos finalizado este tema".

Una de las cosas que quiso aclarar, es el que la intérprete de En Realidad habló de sus sentimientos, declarando que ella no sufrió, cuando en realidad su corazón sí se rompió y claro que sufrió por todo lo que atravesaba, y más al tener que abandonar una vida ya hecha con su hija, Inti Nodal, para formar otra completamente diferente a la esperada: "Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón. Se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con muchísimo respeto por todos

Tras esto, mencionó que ella no quería salir a hablar, pero cree que parte de la crianza adecuada para su hija, es predicar con el ejemplo, y demostrarle que cuando siente que alguien pasa uno de sus límites, es necesario salir a alzar la voz y no quedarse callada por nada: "Pero siento que también un ejemplo para mi hija es cuando las cosas transgreden una línea y un límite, enseñarle que también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo".

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, resaltó que para ella fue excederse cuando hablaron de sus sentimientos, pues ella es la única autorizada para decir como la pasó emocionalmente, que sintió y siente, al igual que sus amigas que no la han dejado sola en este proceso que para ella sí fue doloroso: "Me parece que hay que saber cuándo poner los límites y yo este es mi límite. Si este no es un punto final, que por lo menos sea por mi hija, que que es una bebita y que es una vida nueva que hay que proteger y que su historia está quedando enredada en todo este problema".

Finalmente dejó en claro que ella tomó el espacio de su gran amiga, La Joaqui, como primera y única vez que habla del tema, pues solo quiere que esto ya acabe, que dejen de involucrarla y la dejen superar junto a la cantante "probablemente uno de los peores momentos que uno se hubiese imaginado", haciendo una contundente petición a su ex y la creadora de Abrázame: "Lo que digo acá lo digo con muchísimo respeto, pero con este este límite que me parece necesario: No mientan sobre mí, no mientan sobre mí, no hablen de mis sentimientos y no hablen más de mí, por favor. Si no es por mí, háganlo por mi hija".

Fuente: Tribuna del Yaqui