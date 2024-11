Muerte en Televisa: Shanik Berman rompe en llanto en 'Hoy' y anuncia su fallecimiento en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 1 de noviembre, en pleno Día de Todos los Santos, el público de Televisa vivió un escalofriante momento en el programa Hoy luego de que la conductora Shanik Berman anunciara su muerte en plena transmisión en vivo. Como se recordará, en varias ocasiones la periodista ha declarado que no ha podido superar el repentino fallecimiento de su hijo Daniel.

El joven perdió la vida ya hace 20 años durante un trágico accidente automovilístico, del cual no hay muchos detalles pues la especialista en espectáculos ha preferido mantener en privado el acontecimiento. Sin embargo, como está por llegar el Día de los Muertos 2024, este viernes Shanik accedió a tener una plática con sus seres queridos que ya partieron de este mundo, a través del médium Ángel Gabriel, y sorprendió al público con sus confesiones.

El hijo de Shanik falleció hace 20 años durante un accidente

El especialista en lo espiritual comenzó diciéndole a Shanik que su padre estaba comunicándose con él para pedirle que le enviara un abrazo, sus saludos y le recordara que siempre la acompaña. Pero el momento más emotivo y que rompió a la exconcursante de La Casa de los Famosos México fue cuando Daniel por fin se comunicó con el médium: "Aquí está tu hijo, firme, tranquilo, con una energía maravillosa", dijo al inicio.

Posteriormente, Ángel Gabriel le dio un mensaje a Berman que le enviaba su propio hijo: "Dice que toavía no es tu momento, que falta mucho por vivir y por amar, dice 'tú me entregaste una vida hermosa, quiero que tú le des lo mejor a nuestra pequeña familia', dice que todavía falta, tienes que amar, tienes que entregar mucho a ellos, que no hay un solo día que no te piense y que no esté a tu lado".

Asimismo, Daniel le hizo saber a su madre que todavía no era momento de que se reunieran fuera de este plano: "Él sabe que cuesta mucho conectar con él a través de sueños, dice que tú lo llevas presente y para él será suficiente, que el abrazo que él quiere entregarte, será cuando toque su momento". Fue después de escuchar este mensaje que Berman confesó ante las cámaras que había presentido su muerte.

Es que cuando me dijeron que iba a ser esta entrevista, sentí como que yo me iba a ir con Dany, que ya también yo había cumplido mi ciclo".

Paul Stanley y Andrea Legarreta de inmediato le pidieron a Shanik que dejara de pensar en su muerte y Ángel Gabriel le reiteró que su hijo Daniel afirmaba que todavía no era momento de partir: "Él afirma que todavía te queda tiempo aquí, siente que hay una gran alegría entre ustedes, que todavía falta mucho por entregar y vivir, el mensaje es muy claro, quédate con tu familia que aquí tenemos mucho tiempo para poder recibirte".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy