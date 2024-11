¿Muerte en Televisa? Tras 'cáncer' y 16 años desaparecida, dan terrible noticia de Adela Noriega

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que se rumorara que la desaparecida actriz Adela Noriega volvería a la actuación luego de 16 años retirada de Televisa, sale a la luz una terrible noticia que destrozó a fanáticos. Como se recordará, hace unos meses la periodista de espectáculos Inés Moreno reveló que la afamada protagonista de telenovelas volvería a la pantalla con un remake de la clásica historia de Mirada de mujer, sin embargo, esto al parecer ya no será una realidad.

Adela Noriega

Adela, quien actualmente tiene 55 años de edad, desapareció del ojo público en 2008 luego de protagonizar su último melodrama en la televisión mexicana: Fuego en la sangre. Desde entonces no se sabe nada de ella, ni cómo luce, dónde vive y a qué se dedica, puesto que solo hay especulaciones. Después de su desaparición mucho se ha dicho de su paradero y qué fue de ella. Se rumoró que tuvo cáncer e incluso la dieron por muerta, además de rumores acerca de que supuestamente estaba desfigurada o en un manicomio.

La actriz de exitosas telenovelas de Televisa como como Quinceañera, El Privilegio de amar, Amor Real y El Manantial ha sido una de las más cotizadas entre el público, pues imploran que regrese tas casi 20 años de retiro. Hace apenas unos meses la reportera Inés Moreno difundió una importante noticia de la actriz, pues aseguró que estaba en negociaciones con la plataforma de streaming Netflix para volver a actuar.

Aunque no se supo más del tema, ahora sale a la luz que lamentablemente esto ya no se realizará. A través de su canal de YouTube, el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga reveló que fue la propia Inés quien le confirmó que las negociaciones con Adela se cayeron. "Inés me contó que se cayó la negociación. A Adela Noriega sí le gustó la trama que le ofrecieron pero hubo algo más que no le gustó", dijo.

Y sobre el motivo, aclaró: "No sé si fue el dinero, que lo dudo porque en Netflix si algo tiene es dinero para contratar o los tiempos, probablemente fue eso. Inés me dijo que no lo sabía con exactitud por qué se cayó la negociación pero sí se cayó, lamentablemente sí... entonces nos vamos a quedar como novios de rancho, vestidos y alborotados", señaló Zúñiga.

El youtuber agregó que es poco probable que una estrella de la talla de Adela decida regresar si algo no le convencer, por lo que habrá que esperar para ver si un día sucede.: "Adela Noriega no va a regresar a México por el momento y yo honestamente pienso que Televisa no tiene en este momento las herramientas para convencerla, no tienen ni el nivel de producción que podría abrirle los ojos y que dijera 'estoy de regreso' pero tampoco están las historias o elencos wow", dijo, agregando que la tarea para convencer a una estrella del melodrama como Adela no será nada fácil.

Momento a partir del minuto 13:33 del video:

Fuente: Tribuna