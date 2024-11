Podría morir: Tras diagnóstico de tumor, actriz de Televisa se despide y estremece con confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de Televisa, donde ha trabajado por más de dos décadas y que ya no cuenta con exclusividad, reapareció hace algunas horas en Venga la Alegría y conmovió a todos los televidentes luego de hacer una inesperada confesión. Resulta que la también cantante y conductora vivió un infierno luego de que le encontraran un tumor pensó que moriría, por lo cual hasta se despidió de su familia.

Se trata de la talentosa actriz Violeta Isfel, quien ha participado en telenovelas como María Isabel, ¡Vivan los niños!, Lola, érase una vez, Porque el amor manda y Atrévete a soñar, además del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, el cual ganó, así como el programa Me Caigo de Risa. Hace algunos meses, la famosa dejó de lado su carrera para atender su salud, ya que se enfrentó a una fuerte condición ginecológica.

Frente a las cámaras de VLA, la intérprete de 'Antonella' se sinceró sobre el difícil momento que vivió hace tres meses, cuando fue sometida a una operación por la presencia de un mioma en el útero, escenario que incluso la hizo pensar en la muerte. "Era un mioma gigante, traía yo una anemia terrible, yo no sé cómo le hice para dar funciones anémica, ahí es cuando de verdad le agradezco a Dios porque amo estar en el escenario, porque si no, yo no podría", inició su relató Isfel.

Violeta Isfel temió morir durante delicada cirugía

Al respecto de cómo se encuentra actualmente, Violeta contó que se siente completamente nueva: "Estoy muy bien, la verdad es que estoy sorprendida, porque todo lo que he hecho de la alimentación, la rehabilitación, de la mano de la fisioterapeuta, de la mano de todo" Y ante la pregunta sobre si también tuvo estudios de patología para descartar un posible cáncer, la actriz comentó: "Sí, todo bien gracias a Dios manito, estoy muy bien, estoy perfecta".

Fue después de este tema delicado, que Violeta pensó en que podía no salir con vida del quirófano, por lo cual decidió despedirse de sus seres queridos: "Me fui a hacer cirugía incluso despidiéndome, porque no sabía qué podía pasar, es una cirugía de alto riesgo, bañé a mis gatos, abracé a mis gatos, los besé, les dejé comida, la arena… besuqueé a mi esposo por todos lados, a mi hijo lo abracé, todo", detalló.

Y yo me acuerdo de cerrar los ojos en esa plancha diciéndole a todos gracias por estar aquí y operarme, gracias Diosito, lo que tú me digas acepto, si quieres que regrese, regreso, y si no, no hay ped..., no le debo nada a nadie", agregó.

Finalmente, la intérprete de 39 años contó que este tipo de situaciones fue la que la orilló a tomar la decisión de contraer nupcias con Raúl Bernal. Violeta detalló que debido a que no quería dejarle responsabilidades a su hijo, es su esposo quien ya sabe qué hacer en caso de que ella llegue a fallecer.

No podía decisiones porque no estábamos casados legalmente, entonces legalmente era un desconocido, imagínate una situación delicada, a mí no me gustaría darle esa decisión a mi hijo… entonces por eso es que mi esposo y yo tomamos la decisión de casarnos, porque a nadie le daría la decisión de mi vida, más que a mi esposo", remató.

Fuente: Tribuna