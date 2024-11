Puede morir: Hospitalizan a actriz de TV Azteca tras cáncer terminal y publica desgarrador VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz mexicana Renata del Castillo, quien ha realizado exitosos proyectos en Televisa y TV Azteca, de nueva cuenta encendió las alarmas de todos sus seguidores y fans debido a que hace algunas horas reportó que se encontraba nuevamente en el hospital debido a complicaciones por el cáncer que sufre desde hace varios años. Como se recordará, la intérprete decidió suspender su tratamiento porque ya tiene metástasis y las probabilidades de que sobreviva son pocas.

Desde la tarde de ayer jueves, la estrella de series como Control Z (Netflix) usó sus redes sociales para solicitar la ayuda económica de sus admiradores debido a que había regresado al hospital por varios malestares y la diagnosticaron con desnutrición debido a que no se alimenta adecuadamente: "Bendito Dios, es una gastritis muy fuerte por la serie de medicamentos, porque no me alimento como debe de ser y esto también se ha desencadenado en una desnutrición severa, estoy en 45 kilos".

Por esta situación, Del Castillo suplicó ayuda a sus seguidores con el fin de juntar lo necesario para comprar comida y realizarse otro estudio: "Acudo a ustedes para suplicarles, necesito comprar unos suplementos alimenticios y también necesitare hacer una endoscopia". Desafortunadamente, la intérprete del melodrama Cuando seas mía no tiene buenas noticias, ya que este mismo viernes 1 de noviembre regresó al hospital.

Renata del Castillo fue hospitalizada de emergencia

A través de sus historias de Instagram, Renata compartió que ha tenido varias crisis de salud en las últimas horas y no encuentra explicación: "Hola, pues otra vez aquí en el hospital, hoy 1 de noviembre, vine con el gastro a que me cheque y a ver qué es lo que está pasando porque está muy raro, ayer otra vez me puse muy, muy mal por la tarde", compartió la famosa apenas pudiendo hablar, pues su voz es demasiado aguda.

Muy conmovida por lo que está sucediendo, la también actriz del unitario Como dice el dicho declaró que estaba a la espera de más estudios: "Ya me checó, ahorita regresa a decirme qué estudios me van a hacer, qué está pasando, pero en verdad me he sentido muy mal mi gente, vamos a ver qué noticias hay, con mucha fe y pues a vibrar alto", compartió durante la mañana. Cabe resaltar que hasta el momento no ha dado una actualización sobre su estado, por lo que sus fans temen que se haya quedado internada.

Fuente: Tribuna