Se durmió y no despertó: Productora de 'Hoy' falleció; Televisa llora su inesperada muerte

Ciudad de México.- Sin saber que sería la última vez que vería a sus seres amados y dejaría a su hija, Magda Rodríguez el 1 de noviembre se sintió agotada y se fue a dormir, pero lamentablemente ya no despertó. Ahora, tras cuatro años del tan triste fallecimiento de la entonces productora del programa Hoy, los presentadores del matutino de Televisa se pronuncian y lloran su inesperada muerte, recordando sus mejores cualidades.

Un día como hoy, 1 de noviembre, pero del año 2024, se informó con un profundo dolor que su querida productora del matutino de la empresa San Ángel, había perdido la vida. En ese momento, miles de celebridades, como Andrea Legarreta, Galilea Montijo y muchos más, salieron a despedirla con amorosos mensajes, pero no informaron de las causas, hasta que su hija y hermana confesaron que fue a causa de una hemorragia interna.

Andrea Legarreta, hija de Magda, cuando rompió el silencio, confesó que su madre se despertó normal ese 1 de noviembre, pero al sentirse muy cansada decidió irse a dormir de nueva cuenta, pero ya no despertó y ella desesperada al no poderse comunicar con ella mandó a alguien a despertarla, y fue cuando le dieron la trágica noticia que no despertaba, derivando en que fuera a buscarla y después la declararan sin vida por un shock hipovolémico. Ahora, este viernes 1 de noviembre la recordaron en su aniversario luctuoso de cuatro años.

Para este momento, y estando a un día del Día de Muertos, su hermana menor, que es la actual productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez Doria, le realizó un altar en el foro y todos los presentadores pudieron presentarlo en vivo, dando unas palabras para reconocer lo mucho que la extrañan y lo importante que fue en sus vidas y por supuesto para el programa cuando estuvo al mando, especialmente Escalona, señalando que se le ha hecho que ha pasado muchos años, pero a la vez que no tanto y el dolor sigue.

De la misma manera, compartieron al aire una serie de videos en los que se pudieron ver los mejores momentos de la productora en el programa, cuando estaba en Guerreros 2020 y por supuesto en las celebraciones que realizaba por su cumpleaños o con el matutino de la emisión antes mencionada, por lo que el resto de los presentadores, como Raúl Araiza, mencionaron que así como se veía en el video, alegre y con tanta energía, así era en todo momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui