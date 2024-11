Tía de Ángela Aguilar se declara fan de Nodal; agradece que ahora sea su familiar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Christian Nodal y Ángela Aguilar se posicionan como la pareja menos querida del público mexicano (y probablemente del argentino también). En redes sociales aseguran que la 'fechoría' que hicieron es aún peor que la de Karla Panini y Américo. Pese a ello, aún hay gente que se alegra por esta unión. La tía de la cantante, Marcela Rubiales, confesó que está muy feliz por el matrimonio y que espera con ansias conocer en persona al sonorense.

La actriz contó que no pudo asistir a la boda civil que se celebró en julio, no obstante, ya tiene todo listo para convivir con la pareja en diciembre. Según contó en Venga la Alegría, ya compró el regalo navideño que le entregará al intérprete de Adiós Amor. Además, admitió que es leal admiradora del exponente del género regional, cuya música le encanta. En este sentido, se dijo impresionada por los giros que dio la vida que permitieron que el músico terminara formando parte de su familia.

Te podría interesar Ángela Aguilar Ángela Aguilar y Pepe Aguilar así responden a Cazzu por contar la 'infidelidad' de Nodal

Estoy emocionada porque voy a conocer a mi sobrino nuevo. Con Pepe nos vamos a encontrar el día 22 en 'El Soyate'. Y yo ya le compré su regalo. Si no va, se lo mando con Pepe, pero sí tengo mucha emoción de conocerlo porque hay, ¿si saben que saber que soy su fan?... No sabía que iba a quedar en la familia".

A pesar de las críticas (y vaya que han sido numerosas) que rodean el romance del par de cantantes, Rubiales se enfocó en resaltar el amor genuino que se tienen y que demuestran sin temor ante el público en cada concierto. Desde su perspectiva, comparten una conexión única, como pocas. Comentó que en varias ocasiones toda esta explosión de cariño la ha llevado a preguntarse: "Bueno, ¿estos están locos?, ¿o qué, caray? Pero que lo disfruten, ¿no? Que lo disfruten ese enamoramiento".

Al parecer, la boda civil no sólo sorprendió al público, también dejó boquiabiertos a varios familiares. En su caso, no se enteró de la ceremonia sino hasta que medios de comunicación compartieron las fotos. Rubiales explicó que se enojó con Pepe Aguilar por no haberle avisado, y él, en compensación, le prometió invitarla al evento por la Iglesia.

Por ahora, la pareja se encuentra en el ojo del huracán tras las recientes declaraciones de Cazzu, en las cuales derribó todas las mentiras que Ángela dijo en una entrevista en Estados Unidos. Mientras que Nodal ayer realizó un en vivo para defender a su esposa, ella se ha mantenido en total silencio.

Fuente: Tribuna Sonora