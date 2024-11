Tras caer en depresión actor sufre dolorosa muerte y estremece a 'VLA' con trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber confesado caer en una profunda depresión y no tener ganas ni de vivir de vez en cuando, el actor y productor, Jorge 'Coco' Levy, tras haber sufrido la dolorosa muerte de su hermano y de su madre en menos de un año, ha realizado una entrevista para Venga la Alegría, en la que acaba de estremecer a sus espectadores y talento, al haber dado una trágica noticia sobre su situación emocional.

Hace año y medio, el mundo del entretenimiento quedó en shock al confirmarse el fallecimiento de la querida presentadora y actriz, Talina Fernández, de la cual se desconocía que padecía de leucemia en su fase terminal, ya que siempre quiso mantener en secreto su mal. Como era de esperarse, sus dos hijos sobrevivientes quedaron hechos pedazos y el menor de ellos, Patricio 'Pato' Levy, a pocos días de su primer aniversario luctuoso, perdió la vida por sus problemas cardíacos, ocasionando que su hermano, 'Coco' se sumiera en una depresión por perder a los seres más importantes para él.

Ahora, tras un año y medio de la partida de 'La Dama del Buen Decir', y cinco de perder a su hermano menor, el productor acaba de brindar una entrevista para el matutino de TV Azteca, en el que confesó que pese a que se encuentra trabajando en salir adelante, hay días en los que no encuentra la motivación para hacerlo, pero que siempre trata de no dejarse vencer, y se acerca a las personas que ahora le traen tanta felicidad y paz en medio de su tormenta: "De repente tomo terapias y tenemos gente que nos ayuda. Yo creo firmemente que hay que trabajar en estar bien. No quiere decir que estoy bien, no quiere decir que ya lo logré, pero sí quiere decir que me levanto todas las mañanas".

Ante esto, declaró que las terapias y mantenerse cerca de las personas que ama y lo aman, señaló que sí lo han sacado de su inmensa tristeza, pero que aún así vive con ese dolor, ya que eran las personas más cercanas a su vida, su familia carnal y eso le dejó una herida muy profunda, haciendo una mención especial a su pareja, Sussan Taunton, pues en su opinión "ella es culpable de que yo realmente empiece a sonreír, a vivir, a pasear, a salir".

Finalmente, negó que vaya a poner una ofrenda para la expresentadora de Sale el Sol y su hermano, el próximo sábado 2 de noviembre, Día de los Muertos, destacando que aún está muy fresca su herida por haber perdido a dos de sus personas más importantes en la vida: "Todavía no puedo, todavía tengo ausencias, todavía es muy fresco. Todavía fue no lo duro, sino lo tupido, se fueron muy a la misma vez y me dejaron unos espacios vacíos que todavía no sé bien cómo salir adelante".

Fuente: Tribuna del Yaqui