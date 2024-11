Acaba de terminar quimioterapias: Conductora de 'Hoy' revela veto de Televisa por traición

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de las preocupaciones por su estado de salud, tras terminar sus quimioterapias, la reconocida conductora del programa Hoy y también actriz, Liliana Arriaga, que es mayormente conocida por su personaje 'La Chupitos', acaba de brindar una entrevista en la que reveló su veto de Televisa, declarando que los altos mandos se sintieron molestos por su traición al tener programa propio en otra televisora.

Siendo apenas una joven mujer, en la década de los 90's, la conocida como 'Chupitos' debutó en Televisa, formando parte de importantes proyectos de comedia, como La Casa de la Risa, hasta que en el 2023 los dejó por TV Azteca, en donde enfrentó un rotundo fracaso con su programa Don't, No Lo Hagas, regresó poco después a la empresa San Ángel con nuevos proyectos. Actualmente aparece cada domingo ante las pantallas por la sitcom Bola de Locos.

Pero ahora, a pocos meses de que la exparticipante de Venga la Alegría confesara que atraviesa por delicado estado de salud, ya que le fue diagnosticado el síndrome de Sjögren, que no tiene cura y que es un trastorno del sistema inmunológico, en el que este ataca a sus propias células saludables y se caracteriza por la sequedad de ojos y boca, que suele ocurrir junto con otros trastornos, como la artritis reumatoide y el lupus, incluso se dice que el cáncer sería factor. Por este motivo tomó quimioterapias por un par de semanas, esperando a que las células buenas que están siendo retiradas, reciban un apoyo.

Liliana Arriaga en su personaje de La Chupitos. Internet

Ahora, en medio de las preocupaciones por su estado de salud, la actriz se presentó al programa de radio, La Mejor, en el que fue entrevistada por Rafa Balderrama, en la que reveló que fue vetada de Televisa. Pero, no se refería a estos momentos, sino que fue hace más de 16 años en el pasado, ya que quiso probar suerte en más televisoras, encontrándola en Estrella TV para realizar su propio programa, El Show de los Chuperamigos, donde incluso contó con la participación de Jenni Rivera: "Incluso en mi casa Televisa, me regañaron bien feo. No tenía exclusividad y me vetaron. Ay no, sí, pero a la vez agradecida porque sigo en mi casa Televisa, echándole muchas ganas"

Finalmente, con el tema de las televisoras, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy declaró que ella se sentía muy feliz y contenta por poder haber formado parte de básicamente todas las empresas televisivas que existen en México y de Latinoamérica, pues lo ve como reconocimiento a su talento: "Pero sabes qué, me siento privilegiada. Soy como basurita que lleva el viento; he trabajado en todas las televisoras, lo digo en buena onda y con mucho orgullo porque me han dado la oportunidad en todas. Es algo que agradezco".

