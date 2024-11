Gala Montes acusa a su mamá de vaciarle su cuenta bancaria durante LCDLF

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando Gala Montes entró a La Casa de los Famosos, algunos llegamos a creer que, al salir del reality show se reencontraría con su madre y ambas limarían asperezas, luego de haberse distanciado cuando la actriz acusó a Crista Montes de haberla explotado laboralmente desde pequeña. Durante su participación en el polémico juego, la joven artista dejó en claro que aun quería a su progenitora y, de hecho, sentía mucha nostalgia.

A más de un mes que concluyó el programa, la relación entre las dos no parece ir hacia un mejor rumbo. En una entrevista con Yordi Rosado, Gala recordó los conflictos con su madre y relató que, mientras estaba encerrada en el concurso, su madre aprovechó la oportunidad para sacar dinero de una de sus cuentas bancarias. Instó al público a dejar de creer la narrativa que doña Crista sostiene, en la que señala a su hija de haberla 'abandonado'.

Sobre el reencuentro con su madre al final del reality, donde llegaron a abrazarse, Gala aclaró que el gesto fue sincero desde su lado, puesto que pensó que su madre había reflexionado sobre sus acciones y había cambiado. Además, consideró que sería grosero rechazarla en televisión nacional: "No le iba a hacer un desplante, pero después vi todo el drama que había montado... Pobre señora. La quiero, sí, pero convivir con ella es otra cosa". Finalmente, Gala Montes señaló que, tras finalizar el reality, no ha vuelto a ver a su madre y no tiene interés en contactarla.

En la misma entrevista, abordó problemas igual de serios, como lo es su experiencia con los trastornos alimenticios. Su problema con su peso y su figura corporal se ha construido a partir de los comentarios negativos que los demás le hacen llegar: "mi mamá siempre hacia dietas, un productor me había dicho que estaba gorda y estaba yo ya enloqueciendo". En la plática, Montes entró en confianza y develó un capítulo doloroso marcado por dietas estrictas y el consumo de anfetaminas para poder deshacerse de los kilos que no le gustaban.

Advirtió a la audiencia que tomar medicamentos para este fin ponen en riesgo la vida. "Es súper peligroso para bajar de peso porque te puedes morir y mi mamá me dejaba". Tras un largo y profundo trabajo de inspección, guiado por su terapeuta, logró admitir que tenía una relación complicada con la comida y el ejercicio, la cual se encuentra sanando en la actualidad.

Fuente: Tribuna Sonora