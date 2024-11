La silenciaron: Desentierran fragmento inédito de entrevista de Britney Spears sobre su tutela

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Este fin de semana, un fragmento inédito de una entrevista de 2016 donde Britney Spears menciona su tutela fue transmitido por ITV durante una retrospectiva del programa The Jonathan Ross Show. La entrevista, grabada cuando Spears tenía 34 años y acudía a promocionar su álbum Glory, muestra a la estrella refiriéndose a su situación legal en términos velados, marcando un momento revelador sobre la difícil realidad que vivía bajo la tutela que controlaba su vida desde 2008 hasta 2021.

Resulta que durante la entrevista, Ross le preguntó a Spears si estaba más involucrada en el proceso creativo de Glory en comparación con álbumes anteriores, a lo que Britney respondió con cautela: “Estoy en una tutela. Es el tercer año que estoy bajo eso y sentí que muchas de las cosas estaban planeadas para mí. Para este álbum, quise hacerlo mi bebé. Fui muy estratégica sobre la forma en que lo hice y por eso significa tanto para mí”.

Las declaraciones fueron impactantes para los espectadores y el equipo de producción, quienes optaron por eliminar el segmento de la versión final del programa. Un miembro de la audiencia comentó en línea que la mención de Spears sobre su tutela había generado alarma, dado que el tema se mantenía bajo estricto control por parte de sus manejadores.

Pero eso no es todo, pues Spears incluyó en su reciente libro de memorias, The Woman in Me, una referencia a este incidente, señalando que se le prohibía mencionar la tutela y cómo su intento de hacerlo en la entrevista de 2016 fue rápidamente eliminado de la transmisión. “Incluso mencioné la tutela en un programa de entrevistas, pero de alguna manera esa parte de la entrevista no salió al aire. Eh. ¡Qué interesante!”, relató Spears.

Fuentes cercanas a la producción señalaron que los comentarios de Britney encendieron las alarmas, y que el equipo de la artista reaccionó de inmediato, presionando a ITV para que no emitiera la mención de la tutela. La decisión, al final, fue eliminar toda referencia, en un intento de “controlar la situación” y evitar preguntas públicas sobre su estado legal.

Por fortuna, Britney obtuvo su libertad en 2021 cuando un juez de California puso fin oficialmente a la tutela, permitiéndole recuperar el control sobre su fortuna y su vida personal, que permanecieron en manos de su padre, Jamie Spears, durante más de 13 años. En una comparecencia judicial en 2021, Spears calificó la tutela como “abusiva”, denunciando las restricciones impuestas sobre su vida y carrera.

Desde el fin de la tutela, Britney ha compartido con sus seguidores su proceso de sanación y búsqueda de libertad personal. Recientemente, en su cuenta de Instagram, la cantante expresó: “Quiero encontrar mi cuerpo real... el que nunca haría algo si yo no quisiera. La curación comienza con la mente primero”. Spears añadió que ha sido una “transformación espiritual” para ella después de años en los que sentía que su cuerpo no le pertenecía.

La revelación del fragmento censurado de la entrevista de 2016 resalta la lucha de Spears durante esos años y el esfuerzo que puso para recuperar su voz y autonomía, un tema que sigue resonando profundamente entre sus seguidores y la industria del entretenimiento.

Fuente: Tribuna