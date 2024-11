Lis Vega se molesta tras ser cuestionada sobre Nicola Porcella; niega haberlo ofendido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, Lis Vega, fue invitada al programa Qué buena hora. Todo iba bien hasta que la vedette hizo una crítica hacia Nicola Porcella, exintegrante de La Casa de los Famosos México y actual presentador de Hoy. Según dijo, el hombre carece de cualquier talento y pese a ello ha tenido la suerte de conseguir empleo en la televisión, donde se ha hecho espacio en programas reconocidos y hasta tiene su propio reality llamado Soltero Cotizado, donde busca el amor entre varias aspirantes.

La protagonista de Perfume de gardenia no se guardó nada y dejó en claro su perspectiva, lo que generó conflicto entre los fanáticos del peruano. En una nueva entrevista, posterior a la revuelta mediática, los periodistas le hicieron saber a la famosa el impacto que su comentario tuvo en redes sociales. Y es que los admiradores de Nicola defendieron su éxito como fruto de su carisma y trabajo en equipo, por lo que consideraron que la visión de Lis no tenía fundamento e incluso insinuaron que podría provenir de la envidia.

Al escuchar esta situación, Vega de inmediato se puso a la defensiva y en sus gestos se vio su intención de alejarse de los micrófonos y cámaras. No obstante, al estar rodeada de reporteros, esto no fue posible y respondió que no tenía mucho que decir al respecto. Explicó que son los medios 'amarillistas' los que tergiversan la información, de modo que transmitieron su mensaje fuera de contexto y con una intención distinta a la real.

Por otra parte, aclaró que en realidad admira el trabajo de su colega, quien pertenece a la nueva generación televisiva. Le envió un saludo e insistió en que su idea original fue transformado a otro muy distinto. Cabe destacar que, cuando emitió la polémica opinión, todos los presentes en el programa soltaron una risa, incluido Nicola, por lo cobra sentido que se haya tratado de una broma entre amigos.

Mientras tanto, el programa de Nicola, en el que busca emparejarse sigue su curso, aunque se rumora que no ha tenido el éxito que se pensaba. Este se transmite mediante la señal de Canal 5 y la conductora del proyecto es Montserrat Oliver. Poco antes de su estreno, él reconoció que estaba muy contento. "Estoy muy contento y agradecido por estas oportunidades que se me están dando. Yo tengo experiencia en realitys de competencia y de convivencia, pero en éste todo es nuevo para mí".

