"Malagradecida e ingrata": Crista Montes le responde a Gala tras entrevista con Yordi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La pelea entre Gala Montes y Crista Montes, que muchos creíamos ya apagada, volvió a resurgir de las cenizas. El combustible fue una entrevista reciente que ofreció la joven artista a Yordi Rosado. En el podcast, disponible en YouTube, abordaron varios temas, como la 'química' que tuvo con Karime Pindter, desórdenes alimenticios, su experiencia dentro de La Casa de los Famosos y, por supuesto, el distanciamiento con su mamá.

Según declaró la intérprete de El Patrón y Cuando me quieras, doña Crista aprovechó que Gala estaba encerrada en el reality show e incomunicada para ingresar a una de sus cuentas bancarias y robarle su dinero. Una vez que salió, se percató de lo que sucedió, lo cual le hizo reafirmar su descontento y calificó como 'ridícula' su presencia al cierre de LCDLF, evento al que, según Gala, hubiera preferido que su madre no asistiera.

Te podría interesar gala montes Gala Montes acusa a su mamá de vaciarle su cuenta bancaria durante LCDLF

Al parecer, Crista ya vio el video de la entrevista y no esperó demasiado para responder. A pocas horas de haberse publicado la conversación, ella utilizó las redes sociales para mostrar su versión de los hechos. Entre las muchas cosas que dijo, dejó en claro que se sentía molesta con Gala, a quien llamó 'malagradecida'. "Nada más quiero decirles que de esa entrevista todo lo acomoda a su conveniencia y no se vale", aseguró.

Aseguró que la descripción que Gala da sobre ella la deja en un mal lugar, lo cual no consideraba que fuera justo. Por otra parte, le envió un mensaje a su hija para hacerle saber que desea que el arrepentimiento no toque a su puerta. En redes sociales, los comentarios son divididos, hay quienes le dan la razón a la estrella, y otros tantos empatizan con la versión de Crista. "Y luego se pregunta por qué Gala no quiere tener contacto con ella, qué triste tener a una mamá que parece tu enemigo"; "Yo solo veo que Gala está mal en muuuuuuuchas cosas, si creo que está siendo cero humilde y empática. Si Gala es quien es es gracias a su madre", se puede leer.

Por su parte, Gala asegura que, aunque quiere a su mamá, prefiere mantenerse alejada de ella. Hasta el momento, no han vuelto a tener ningún tipo de contacto y espera que la situación se mantenga tal y como está, ya que su madre no ha cambiado, ni reflexionado sobre sus errores.

Fuente: Tribuna