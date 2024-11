"Me gustan las mujeres": Exactriz infantil de TV Azteca se confiesa y sale del clóset en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, que durante su infancia trabajó en TV Azteca y que actualmente cuenta con exclusividad en Televisa, sigue sorprendiendo a sus seguidores con sus fuertes confesiones y es que en un reciente encuentro con la prensa se sinceró sobre su sexualidad. La famosa actriz compartió ante las cámaras en qué momento descubrió que es bisexual y contó el porqué decidió salir del clóset.

Se trata de la talentosa Gala Montes, quien actualmente es conocida por su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, pero que comenzó su carrera siendo parte de las filas del Ajusco con la serie La niñera, el unitario Lo que callamos las mujeres y novelas como La otra cara del alma y UEPA! un escenario para amar. Pero en los últimos años ha protagonizado melodramas de San Ángel como La mexicana y el güero y Diseñando tu amor.

Este 2024 Gala generó una revolución en los medios pues a la par de que denunció que su madre la había explotado durante años, salió del clóset justo cuando estaba por ingresar al reality más famoso de México y ventiló que estaba teniendo un romance con Bárbara Islas. La conductora de inmediato negó lo dicho por la también cantante y dejaron de ser amigas. Mientras que ya en LCDLF México, Gala fue relacionada con Karime Pindter.

Gala Montes salió del clóset antes de entrar a 'LCDLF México'

Esta semana la intérprete de 24 años fue captada en un evento público y además de hablar de todos los proyectos que tiene en puerta, la famosa también confesó lo feliz que se siente de haberse aceptado cual tal es: "Formo parte de la comunidad, me siento tan orgullosa de la visibilidad bisexual que se pudo dar en el reality, en un país al que le cuesta entender estos temas, feliz de que Karime y yo seamos un estandarte en estos días", dijo la intérprete mexicana.

Montes también explicó que salió del clóset en cuanto descubrió su gusto por personas del mismo sexo luego de haberlo reprimido durante años: "Literalmente cuando lo dije, yo no lo aceptaba y empecé a aceptar cosas en mi vida, acepté que me gustaban las mujeres y me liberé, estuve en el clóset por muchos años porque teníamos miedo de qué iba a decir la familia, la gente, la empresa".

Finalmente, Gala compartió que ella ya no tiene miedo de que se le cierren ofertas laborales por mostrarse abiertamente: "Me siento muy feliz, soy una persona que vive su vida... ya no me da miedo porque de alguna forma estamos aquí con la gente correcta... yo creo que es mejor vivir una vida que vaya con tus objetivos que complacer a los demás".

Fuente: Tribuna y YouTube Ernesto Buitrón