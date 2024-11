Peso Pluma se corona como 'Mejor Artista Latino' en los EMAs; supera a Bad Bunny y Shakira

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Peso Pluma fue premiado este domingo como el Mejor Artista Latino en la trigésima edición de los MTV Europe Music Awards (EMAs), evento que tuvo lugar en el Co-Op Live de Manchester, Reino Unido. Con este nombramiento, superó a importantes exponentes de la música latina como Anitta, Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro y Shakira, quienes también competían por el premio.

También fue nominado a la categoría Mejor Colaboración por su éxito 'BELLAKEO' junto a Anitta, sin embargo, no logró conseguir el galardón; por el contrario, este fue entregado a Rosalía y Lisa por 'New Woman'. Pese a ello, mantuvo protagonismo como una de las estrellas destacadas de la noche puesto que tuvo una participación en el escenario, acompañado de la banda mexicana The Warning.

Desde el lanzamiento de su primer álbum en 2020, Ah y qué?, hasta sus más recientes producciones, Génesis (2023) y Éxodo (2024), 'Doble P' ha revolucionado el género al llevar la música tradicional mexicana a audiencias internacionales, fusionando estilos y conquistando al público con sus creaciones. Con este logro, Peso Pluma suma su segundo reconocimiento en los EMAs, tras haberse coronado como Mejor Nuevo Artista en 2023.

El artista se ha mantenido vigente en la discusión mediática, sobre todo después de que se filtraran fotos de él tomando de la mano de Diana Esparragoza en las calles de París. Los seguidores del artista de corridos tumbados especulan que ella podría ser su nueva pareja, y su nombre ha ganado aún más atención debido a rumores que sugieren posibles vínculos con el narcotraficante conocido como 'El Azul'.

Diana Esparragoza, de 26 años, es originaria de Guadalajara, México, y es una influencer con más de 180 mil seguidores en Instagram, además de miles de fans en otras plataformas sociales. En su cuenta de Instagram, comparte fotos de sus viajes y su vida de lujo, mostrando prendas y accesorios de exclusivas marcas internacionales. Se le identifica como la hija de Juan Ignacio Esparragoza, aunque no se conocen más detalles sobre sus actividades privadas.

