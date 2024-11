'Exatlón México': ¿Qué equipo gana el Juego por la Villa 360° HOY lunes 11 de noviembre?

Ciudad de México.- Es lunes 11 de noviembre en Exatlón México, los equipos saldrán a darlo todo en el Juego por la Villa 360°, beneficio que le asegura al equipo ganador unos días de comodidad y buena alimentación. Por primera vez en la temporada, los azules se encuentran disfrutando de este beneficio que mucho trabajo les costó conseguir, pero los rojos intentarán recuperar la que fuera su fortaleza durante las primeras semanas de competencia.

Durante la emisión del domingo 10 de noviembre, dos mujeres de ambos salieron a defender su lugar en el Duelo de Eliminación, uno de los más cerrados hasta el momento. Ingrid Treviño y Sofía Arroyo se presentaron a esta batalla por el bando rojo, mientras que Paulina Menchaca y Analu Linaje hicieron lo propio por el conjunto azul. Esta prueba fue ampliamente dominada por Ingrid, quien se lució rápida en el circuito y muy certera en el tiro.

Al final, Paulina Menchaca fue la tercera eliminada de la octava temporada del reality show de TV Azteca. Luego que Antonio Rosique le diera la despedida, la influencer y veterinaria se dijo agradecida por la oportunidad que le brindó la producción, además mencionó que este tiempo le sirvió como una especie de introspección que le permitió tener un crecimiento personal y profesional en todos los aspectos.

Estoy triste porque no me quería ir, estoy muy agradecida por darme esta oportunidad, de vivr todas las experiencias, todos los aprendizajes que aquí tuve… En estos pocos días y pocas semanas, me pude encontrar a mí misma, tuve un crecimiento tanto atlético como personal increíble. Pasé unos días muy difíciles esta semana y traté de recuperarme lo más pronto posible porque así debe ser un atleta", indicó la deportista.