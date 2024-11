Joanna Vega-Biestro afirma que Ángela Aguilar no merece ser 'Mujer del Año' ¿por infiel?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se pidiera que le fuera retirado el título de Mujer del Año, que le fue otorgado por una famosa revista, ahora, la reconocida presentadora de TV, Joanna Vega-Biestro, al hablar del tema en vivo de Sale el Sol, mencionó que concuerda con que no merece serlo, y que había otras celebridades que tenían mejores méritos por ello, ¿acaso la condena por su escándalo de infidelidad con Christian Nodal?

Meses han pasado desde que se catalogo a la hija de Pepe Aguilar como la roba maridos del año, incluso su historia de amor con Nodal fue inspiración para un capítulo de La Rosa de Guadalupe, y el público sigue molesto con ella y no han parado de atacarla con adjetivos calificativos terribles. Pero, en medio de tantos ataques en los que la tachan de lo peor, la revista Glamour Latam, la colocó como una 'Mujer del Año', junto a Galilea Montijo y otras estrellas.

Ante esta situación, la propia intérprete de En Realidad dijo que no lo podía creer y que ella no sentía que lo mereciera, pero que estaba honrada de serlo: "Me siento un poco, poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer. Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy". Al parecer, la presentadora de Imagen TV cree que las palabras de Ángela son ciertas y no debería de tener dicho reconocimiento.

Fue la mañana de este lunes 11 de noviembre que Joanna, al hablar con Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante, de las peticiones que se han hecho para que le retiren el título y se lo den a Cazzu, declaró que ella no estaba de acuerdo con que enfoquen todo a su relación amorosa con el joven sonorense, pero que sí coincide en que no merece tal nombramiento y la revista se equivocó al dárselo justo en este momento.

Para concluir y que entendieran su punto, para Joanna, la creadora de Abrázame y Gotitas Saladas está en una etapa de su carrera muy temprana, y artísticamente de manera individual no tiene aún los logros para tal nombramiento, señalando que al representar la parte de la música regional, había muchas otras artistas con más tiempo en solitario y con muchos más méritos, y alguna de ellas era la que debería de serlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui