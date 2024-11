¡La humilló! Gabriel Soto hace el feo a Irina Baeva tras separación y deja en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 11 de noviembre el famoso actor Gabriel Soto fue captado en el aeropuerto de la CDMX, minutos después de que su exprometida Irina Baeva también arribara al inmueble y dejara entre ver que saldría de viaje al lado del mexicano. Tras los comentarios de la originaria de Moscú, el galán de Televisa lanzó un burlesco comentario y negó tajante los rumores de reconciliación.

Luego de que Gabriel anunciara su separación el pasado mes de junio, la villana de melodramas como Soltero con hijas y Amor Dividido sacó a la luz la traición que recibió de parte del actor, ya que este negó que se hubieran casado mientras que ella ventiló las fotos de la boda simbólica que realizaron en abril en Acapulco. Pero pese al escándalo que enfrentaron semanas atrás, ahora los artistas han mostrado que llevan una buena relación.

Este lunes, Irina confirmó que aún hay temas pendientes entre ella y el exesposo de Geraldine Bazán: "No tenemos porqué tener una mala relación, después de muchos años de relación tenemos cositas por cerrar". Y cuando le preguntaron si estaba por realizar un viaje al lado de Soto, la actriz rusa respondió: "Podría ser cierto".

Minutos después, Gabriel arribó al aeropuerto y de inmediato negó a Irina al asegurar que no estaba viajando junto a ella: "Jajaja es coincidencia (que estemos en el aeropuerto), qué chismosos, les encanta el chisme". Luego una reportera le dijo al intérprete que se decía que el viaje era para que él y Baeva pudieran reconciliarse pero él fue contundente al hablar: "No, no es de luna de miel".

El galán de novelas como Te acuerdas de mí y Mi camino es amarte señaló que únicamente estaba viajando hacia el mismo destino que su exnovia, porque tenían un compromiso laboral: "Es un poco de trabajo, pelea uno de mis boxeadores y los dos estamos como metidos ahora sí que en el patrocinio de Oscar Duarte". Y cuando se le cuestionó si habría 'recalentado', Gabriel volvió a responder tajante, al contrario del jugueteo de su exnovia:

No, cada quien por su lado, como amigos".

Además, manifestó su felicidad por haber podido arreglar las cosas con Irina: "Qué padre terminar una relación como amigos". Y para despejar cualquier duda, Gabriel expresó: "La realidad es que estamos yendo a patrocinar y apoyar a Oscar Duarte y cada quien por su lado, terminamos bien y estamos como amigos". Finalmente, Soto aclaró porqué tenía un par de cicatrices en el rostro: "Hice sparring y me corté un poco, ya saben que me encanta el box".

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz