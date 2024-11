Laura Zapata exhibe su apoyo a Donald Trump en su campaña 'contra la' Comunidad LGBTQ+

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida actriz y cantante, Laura Zapata, se encuentra en medio del escándalo, pues en medio del luto de la familia ante el doloroso fallecimiento de su hermana, Ernestina Sodi, la histrionista ha pasado a lo que considera más importante, y exhibió su apoyo total al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que para muchos es una campaña contra la Comunidad LGBTQ+. Afirma que solo se debe aceptar los pronombres de él y ella.

Desde hace varias décadas, la comunidad ha luchado por sus derechos para ser reconocidos y respetados bajo las preferencias sexuales que tienen, los pronombres con los que mejor se sientes representados y por supuesto las decisiones sobre su cuerpo, para poder ser esa persona que ellos saben y sientes como son, como volverse una mujer trans o un hombre trans. De igual forma han buscado el poder adoptar legalmente y matrimonios como cualquier pareja heterosexual.

En los últimos años está lucha ha dado pasos importantes, que en estas últimas semanas ha preocupado que pierdan una gran parte en Estados Unidos, dado al sorprendente triunfo de Trump sobre Kamala Harris en las recientes elecciones en dicho país. El motivo es que este ha dejado en claro que va a cambiar muchas cosas en el país que considera que no beneficien a nadie y que dañe a los más vulnerables, que son los menores de edad.

Leyenda

En uno de sus más recientes discursos, declaró que los menores a 18 años, no podrán comenzar una transición del género masculino al femenino, ya que supuestamente son muy vulnerables y no pueden definirse en dicha etapa, destacando que investigarían a laboratorios, farmacéuticas y doctores que se enriquezcan realizando este hecho. De igual forma agregó que solo se aceptara que exista el género femenino y masculino, y no el indistinto o de otra índole.

Dicho discurso fue compartido en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de la reconocida villana de novelas como María la del Barrio, declarando que está: "Totalmente de acuerdo, sólo hay: MASCULINO y FEMENINO". Lo cual generó una gran polémica entre sus seguidores, que al igual que ella, afirmaron que en ese aspecto tenían razón. Hubo uno que otro que estuvo en desacuerdo y destacó esto como un acto de homofobia y en contra de la comunidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui