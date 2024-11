¿Luto en la dinastía? Amigo de Silvia Pinal llega a 'Ventaneando' y confirma duelo por dura pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los integrantes de la dinastía Pinal se apoderaron de la atención de todos los medios debido a que un íntimo amigo de doña Silvia Pinal compartió que la familia se encuentra viviendo un nuevo duelo. ¿Murió la reconocida productora y primera actriz de Televisa? No, pero salió a la luz que la reconocida artista mexicana ha sido informada de la pérdida que vive su hijo, Luis Enrique Guzmán.

Sí, 'La Pinal' ya fue enterada que el pequeño Apolo no lleva la sangre Guzmán Pinal y por ende, el niño no es su nieto. En una entrevista frente a diversos medios, como Ventaneando, Iván Cochegrus habrló del difícil proceso que enfrenta la familia: "Sí sé que se le informó todo, la señora está enterada, pero siempre se le cuida que no se le digan tan profundamente las cosas para que ella no lo sienta tanto, para que ella no lo sufra".

El productor de teatro, que fue captado llegando a la residencia de doña Silvia, explicó que fue Luis Enrique quien le comunicó la triste noticia: "Luis Enrique tiene una comunicación muy grande con su mamá, entonces puede hablarlo y decirle 'Apolo no es tu nieto'". Iván incluso detalló que para la originaria de Guaymas no debe de haber sido nada fácil recibir esta noticia, ya que ella amaba a su nieto.

La señora jamás hubiera externado algo, siempre lo quiso mucho, lo trató con mucho cariño, mucho amor, la señora también vivió este duelo", agregó.

Silvia Pinal ya sabe que Apolo Guzmán no es su nieto

Por otra parte, Iván también se sinceró con los reporteros de TV Azteca sobre el supuesto pleito que tuvieron Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, que incluso habría llegado hasta los golpes. La pelea habría comenzado porque se cambiaron a los enfermeros que cuidaban a doña Silvia, pero el productor aclaró que esta decisión se tomó con el fin de rotar al personal que trabaja en la casa Pinal.

Los enfermeros son de una agencia... es sano por la señora, por gente que no se involucra más allá y al final de cuentas, son empleados de la señora".

Cochegrus asegura que en estos momentos Luis Enrique, Alejandra y la abuela de Michelle Salas están más unidos que nunca por el bienestar de la matriarca de 93 años: "Los tres hermanos están más unidos que nunca, unidos por doña Silvia Pinal, para que a la señora no le falte absolutamente nada". Finalmente, el amigo íntimo de doña Silvia aseguró que en los últimos tiempos los hijos de la actriz no han tenido un solo problema.

Los últimos años ha sido acribillarlos, que discutieron, que ya hubo golpes, pero ellos ya no han discutido".

Desmienten pleito entre los hijos de Silvia Pinal/ Fuente: Ventaneando

Fuente: Tribuna