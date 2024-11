Luto en Televisa: Aracely Arámbula sufre trágica muerte por infarto y rompe en llanto en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz de Televisa, Aracely Arámbula, se pronuncia tras la muerte de la hermana de Thalía Ernestina Sodi, ocurrida este pasado 8 de noviembre a causa de dos infartos y una ruptura en la aorta que la tenían hospitalizada desde hace varias semanas. La también cantante, quien en los últimos dos años ha sufrido la muerte de su padre y luego la de su madre hace apenas unos meses, no pudo evitar romper en llanto al recordar el duelo por el que sigue atravesando.

La actriz de telenovelas como Soñadoras, Abrázame muy fuerte, Corazón Salvaje y el remake de La Madrastra, tuvo un breve encuentro con la prensa, en el cual señaló que este mes se cumplen apenas 9 meses de que falleció su madre Socorro, por lo que sigue aprendiendo cómo lidiar con unas de las pérdidas más duras por las que ha atravesado. Como se recordará, Aracely sufrió la muerte de su padre Manuel Arámbula, poco antes de la de su madre, pues perdió la vida en julio del 2022 a causa de un infarto.

Aracely Arámbula y sus padres

La artista mexicana de 49 años impartió la conferencia 'Come más y baja de peso' con el nutriólogo José Fernández, quien dijo la ha ayudado mucho en su proceso de luto. "José me ha ayudado mucho en este proceso de duelo. Hoy se cumplen 9 meses y no ha sido nada fácil (...) y te agradezco José, con todo el corazón... porque has sido familia, me ayudó muchísimo, mucho, mucho", dijo con lágrimas en los ojos al intentar explicar lo duro que ha sido sobrellevar ambos fallecimientos.

Aracely se solidarizó con su colega Thalía luego de la pérdida de su hermana Ernestina y envió sus condolencias: "Todo mi cariño para Thalía y su familia, no hay palabras... cuando tú vives un duelo no hay palabras que te reconforten tu corazón, solamente un abrazo de luz y de fuerza y pues unidos. Todo el cariño para toda la gente que atraviesa un duelo. A mí me toca le duelo por partida doble, con mi papá y mi mamá pero sé que están ahí arriba dirigiéndonos a través de personas y ángeles que llegan a mi vida como José y me ayudan", señaló.

Thalía y Ernestina Sodi (QEPD)

Al preguntarle sobre si padeció depresión, la artista señaló: "No me gusta esa palabra pero es importante atender lo emocional". Posteriormente, aseguró que el trabajo la ayudó a salir adelante: "Para mí el teatro fue un bálsamo", dijo la actriz, quien actualmente protagoniza la obra de teatro Perfume de Gardenia, asegurando que ha dedicado las funciones a sus padres y a los dos hijos que comparte con Luis Miguel. "No quiero llorar pero sí me da mucho sentimiento", dijo para después poner punto final al tema.

