Maryfer Centeno analiza la "oscura" reacción de Laura Zapata a muerte de Ernestina Sodi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras Thalía sufre, al parecer Laura Zapata estaría sintiendo una profunda, o al menos eso declaró recientemente Maryfer Centeno en un video, en el que se dio a la tarea de analizar la "oscura" reacción que tuvo la villana de melodramas tras enterarse de la muerte de Ernestina Sodi, su hermana. Por más de 20 años, Zapata y Sodi no se hablaron, pues la escritora acusó a la actriz de haber organizado su secuestro en el 2002, donde ambas permanecieron cautivas por más de 10 días.

Zapata, el pasado sábado 9 de noviembre, después de que se reveló el deceso de la madre de Camila Sodi, por dos infartos al corazón, dio declaraciones ante la prensa de la situación, negando que fuera a ir a su funeral y entierro, confesando que ella no iba a llorar el terrible deceso de su hermana, pero que sí celebraría la vida que tuvo: "Pues mira, yo lo único que te puedo decir es que no vamos a llorar, bueno, yo no voy a llorar su muerte, sino que vamos a festejar su vida".

Ante esto, la presentadora del programa Hoy, como es usual en este tipo de casos tan polémicos, decidió analizar lo que dice sus expresiones corporales al hablar de Ernestina, asegurando que más que tristeza era sorpresa lo que estaba sintiendo Laura en estos momentos: "Todo el tiempo el tono de voz es suave hasta que dice ‘Que Dios la perdone’, ahí sí lo dice más fuerte. La mirada es de sorpresa y las cejas están totalmente levantadas, parece que sí le sorprendió y reconoce que es una mujer que todavía era muy joven".

Maryfer declaró que ella puede notar coraje en la manera de hablar de la actriz de María la del Barrio, pero que eso era normal, sin embargo, señaló que fueron sus movimientos y la forma de expresarlo que considera que no es normal y expone que sí habría mucho coraje aún: "Lo que ella dijo es un comportamiento atípico. Seguramente, todavía le tenía mucho coraje o mucho dolor al tema de su hermana de cuando sacó este libro que se llamaba Líbranos del Mal, donde justamente se comenta de esta privación de la libertad que sufrieron en aquellos años".

Finalmente, Maryfer señaló que espera que pronto Laura encuentre la paz, pues se ve que en realidad no está tranquila como dice, pues en su rostro se refleja que sí hay duelo, pero que hay más indignación contra hermana: "Ver la indignación, ver la cara de sorpresa y ver que cada quien lleva el duelo totalmente diferente; hay gente que lo lleva con enojo, como puede ser este caso, hay gente que lo lleva con depresión. Que Dios le dé paz Laura Zapata, que no parece tan tranquila".

Fuente: Tribuna del Yaqui