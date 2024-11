¿Muere Daniel Bisogno? En sus redes comparten inesperado mensaje tras días hospitalizado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de supuestamente haber estado días hospitalizado y en terapia intensiva, el reconocido presentador y actor, Daniel Bisogno, acaba de dejar a sus millones de fans en shock, dado a que regresó a sus redes sociales, compartiendo un inesperado mensaje sobre su delicado estado de salud que nadie se esperaba dado a los últimos reportes que se dieron, ¿acaso murió el conductor?

Desde el pasado lunes 4 de noviembre, la salud del presentador de Ventaneando ha dado mucho de que hablar, pues tras presentar una crisis de salud en el estacionamiento del Ajusco, se ha rumorado fatalidades. El canal de YouTube de Kadri Paparazzi señaló hace un par de días que estaba muy grave, que estaba hospitalizado y en terapia intensiva con problemas renales y hepáticos severos, que al parecer ponían en riesgo hasta la vida de Bisogno.

Ahora, tras días con gran preocupación, el actor de Lagunilla Mi Barrio, ha decidido hacerse presente en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, afirmando que todo eso serían mentiras, pues afirma que se encuentra casi al 100 por ciento y está listo para volver al trabajo: "¡Buen día público querido! Aquí manifestándome como espíritu chocarrero para decirles que estamos prácticamente al cien, muriéndome de ganas de regresar a lo que amo ya, mi amado @VentaneandoUno".

Sin embargo, Daniel afirmó que todavía no se le vería en vivo desde Ventaneando como desea, pues su jefa, Pati Chapoy lo está cuidando mucho y quiere que se vaya lento en su recuperación para no pasar más para esos sustos, prometiendo que muy pronto lo verían de nuevo haciendo lo que más le gustaba, estar ante las pantallas: "Pero me han cuidado, @ChapoyPati, tanto que vamos con pies de plomo pero muy pronto".

De igual manera, el presentador de TV Azteca también ha dejado en claro que estaba con todo el ánimo y en su cuenta de Instagram compartió fotos al lado de uno de sus amigos, felicitándolo por su reciente cumpleaños. Finalmente, también compartió una fotografía al lado de su pequeña hija, Micaela Bisogno, que en estos momentos tan complicados para su padre, ha sido cobijada por todo Ventaneando.

Fuente: Tribuna del Yaqui