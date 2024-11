Nicola Porcella niega romance con Bárbara Islas: El actor aclara la verdad de su relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor originario de Perú, Nicola Porcella, en una entrevista causó mucho revuelo, debido a que sin pelos en la lengua, negó su romance, de manera rotunda y sin lugar a dudas, con la polémica presentadora, Bárbara Islas, afirmando que nunca ha habido nada entre ellos, aclarando la verdad de su relación tan rumorada en redes sociales. Afirman que le llegó el karma a la también actriz de Televisa.

Islas hace meses se encuentra en tremenda polémica con Gala Montes, debido a que días antes de entrar a La Casa de los Famosos México, la joven actriz dijo que estaba en una relación con Bárbara, pero esta paró las declaraciones de inmediato, ya que estaban en la misma entrevista, y dijo que las cosas no eran así, que simplemente eran amigas y se tenían un gran cariño, pero que no había nada más.

Como era de esperarse, ambas sufrieron de ataques, pero con la gran fama de la actriz de Vivir de Amor en el reality, se intensificó el hate contra Bárbara, quién hace un par de días volvió a hablar del tema, para seguir negando los hechos, asegurando que sale en plan romántico con el presentador del programa Hoy, desde hace un año: "Está muy guapo, me cae muy bien, hemos salido. Sí hemos salido, la verdad desde el año pasado, luego decían es cosa nueva, pero no, es desde La Casa de los Famosos México pasada. Emilio nos hizo el favor de ser el cupido en ¡Cuéntamelo ya!".

Ante esto, el exparticipante de Guerreros 2020, decidió atender a la prensa para responder contundente a estas declaraciones, afirmando que claro que ha salido con Islas, como ella dijo, pero que la actriz de Bola de Locos y él, solo eran grandes amigos y compañeros de trabajo: "Sí he salido con ella, yo no voy a mentir. Bárbara es una persona súper linda, una mujer espectacular, con una trayectoria hermosa, súper talentosa. Obviamente a quién no le va a gustar rodearse con gente así, que te sume en la vida".

Finalmente, y con la confirmación de Agustín Fernández, declaró que como compañera es un gran privilegio estar y aprender de toda su experiencia, pero que en el plano de amoroso jamás han tenido absolutamente nada y él sigue soltero y sin compromiso alguno: "Aprendo mucho de mis compañeros, en el teatro, conduciendo, aprendo mucho de cada uno. Bárbara es una persona de la cual también aprendes, pero nunca ha pasado nada, ni un beso ni nada".

Fuente: Tribuna del Yaqui