Presunto dealer de Liam Payne rompe el silencio y afirma que tuvo intimidad con el cantante

Comparta este artículo

Argentina, Buenos Aires.- Recientemente el caso del cantante Liam Payne volvió a dar de que hablar, debido a que el presunto dealer que lo suministraría de las drogas que al final provocaron su muerte, acaba de brindar una entrevista en la que rompió el silencio sobre la última vez que lo vio. Este hombre declaró que un par de días antes tuvo intimidad con el originario de Londres, dejando a miles en shock al poner en duda su orientación en estos momentos tan dolorosos.

Después de una serie de investigaciones, autoridades argentinas detuvieron a varios implicados en el caso del exintegrante de One Direction, bajo los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes. Uno de estos implicados que se encuentran bajo investigación, es un camarero, que presuntamente pasó una noche al lado del cantante británico y el que le habría dado la cocaína.

Dicho sujeto se identificó en el medio argentino, Telefe Noticias, como Brian Nahuel Paiz, y para uno de sus reporteros aseguró que se reunió en dos ocasiones con Payne durante su estadía en Argentina, antes de su lamentable fallecimiento el pasado 16 de octubre de este 2024. Aparentemente, en ambas ocasiones los dos consumieron juntos los estupefacientes conocidos como marihuana y cocaína, pero señala que fue como amigos, dado a que él no le cobró por nada y tampoco se las suministró.

Según el hombre, la última vez que se vieron fue el pasado lunes 14 de octubre por la mañana, ya que se habrían reunido en la habitación del hotel del intérprete de For You un día antes, donde pasaron la noche haciendo algo más que consumir, ya que asegura que entre ellos hubo intimidad: "Pasamos la noche juntos, nos drogamos porque la verdad es que pasó algo íntimo. Estuve allí toda la noche. Yo fumaba marihuana y él cocaína que está en todas las fotos publicadas tras su muerte".

Al parecer, cuando se fue todo parecía normal con el cantante, que no se veía un comportamiento agresivo y hasta fue "dulce" con él, preguntando si estaba bien. De la misma manera, señala que tiene todos los mensajes que intercambiaron y que al final, cuando estaban saliendo de la habitación, el intérprete de Nigth Changes comenzó a asustarse que "metió un puñado de papeles para mantener la puerta abierta. Yo no hice eso, realmente no entendía lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo me di cuenta de que algo extraño estaba pasando".

Tras esto, aseguró que una vez que ya estaba a nada de irse, le ofreció dinero por lo que había pasado, pero que él jamás aceptó, así que cambió de táctica y le ofreció uno pantalones de jogging grises y una camiseta "para que pudiera recordar estar con él pero la dejé detrás del televisor porque no quería llevármela". Pero, señaló que sí le pidió que conociera a sus amigos que eran fan y él aceptó sin problemas.

Después de que me fui, apareció afuera de donde me hospedaba y logró llegar a la mitad del edificio y quería que regresáramos a su hotel, pero le dije que no podía porque tenía que irme a trabajar. Se suponía que debía empezar a las 11:30 pero tuve que llegar antes. Esa fue la última vez que lo vi. Se subió a su taxi y se fue", aseguró.

Cabe mencionar que este relato está siendo sumamente criticado y muchos han señalado que está lleno de incongruencias, debido a que la novia de Liam, Kate Cassidy, estaba con él en esos momentos, incluso poco antes de que ella se marchara por la mañana del 13 de octubre, ambos compartieron fotografías de su último desayuno juntos, por lo que se cree que está mintiendo en todo.

Fuente: Tribuna del Yaqui