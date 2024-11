Tristeza en Televisa: Andrea Legarreta anuncia muerte en 'Hoy'; filtran últimas palabras con vida

Ciudad de México.- Andrea Legarreta arrancó la semana con una triste noticia en el programa Hoy luego de comunicar una dolorosa muerte que estremeció a todos los fans de la farándula mexicana. Como se recordará, este fin de semana Televisa y el mundo del espectáculo en general se vistieron de luto debido al fallecimiento de Ernestina Sodi, hermana de la reconocida cantante y actriz Thalía, así como media hermana de Laura Zapata.

Luego de que el anuncio del fallecimiento se diera desde la mañana del sábado, este lunes 11 de noviembre Andy y todo el elenco de Hoy se solidarizaron con las hermanas Sodi así como con Camila Sodi, hija de la fallecida periodista. "Noticias muy tristes, lamentablemente falleció la querida Ernestina Sodi", expresó Legarreta ante las cámaras. Además, resaltó que la nota en este momento no era el pleito que tenía Ernestina con Laura, sino su repentina partida tras sufrir dos infartos.

Y añadió: "Deseamos que tengan la fortaleza, la aceptación y que aprendan a vivir con este dolor tan grande". Por su parte, Galilea Montijo mencionó que Thalía estaba en México para despedirse de su hermana, pero hasta el momento no había hecho declaraciones públicas: "Todo nuestro cariño y fortaleza para la familia... Thalía llegó en silencio al velorio, se entiende que lo que menos quieres es hablar con la prensa".

Mientras que en una entrevista con Venga la Alegría, Fernando Isla Salvatori, un amigo de la periodista y escritora, reveló que 'Titi' falleció en paz, pues poco antes de su muerte decidió perdonar a Zapata. El íntimo de Ernestina contó que su amiga hizo un ritual para olvidarse del mal que le provocaron las personas que estuvieron involucradas en su secuestro, incluida la villana de telenovelas como .

Tuvimos la oportunidad de estar, y sí, por medio de ustedes, me llega a escuchar a Laura Zapata. Hace un mes estuvimos en una piscina, en la Hacienda Sotuta de Peón, mi esposa Laura y yo, escribiéndoles a Laura Zapata y a un hermano con el que tuve alguna diferencia. Y nunca me habló mal de Laura. No me habló jamás mal de sus hermanos", explicó el comunicador.