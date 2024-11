Adiós RBD: Tras 20 años en Televisa, Maite Perroni niega reencuentro y revela su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio del escándalo de malversación con RBD, la reconocido actriz y cantante, Maite Perroni, acaba de aclarar varios puntos del tema, diciéndole adiós a Televisa y a la agrupación, pues esta al hablar de un futuro cercano, negó rotundamente un reencuentro entre los seis, además de que reveló que desea retirarse. La ahora madre de una niña, afirma que ama su trabajo y todo sería hablando de un corto periodo de tiempo.

Al llegar al aeropuerto al lado de su esposo, Andrés Tovar, Perroni fue abordada por la prensa y cuestionada por el tema de las cuestiones legales que enfrenta en el caso de desfalco en la gira Soy Rebelde Tour, esta declaró que ha sido un año bastante importante y que le ayudó a cerrar ciclos como este, afirmando que su deseo de llevar este caso, es exclusivamente a que desea informar a las nuevas generaciones sobre sus derechos y la importancia de hacer valer su talento: "Nunca me voy a quedar callada y voy a seguir siempre luchando por lo que sea justo y por lo que sea respetar y honrar nuestro trabajo y la energía de todo nuestro público".

Sobre el que Anahí y Dulce María prefirieran mantenerse al margen en esta demanda en contra de Guillermo Rosas, la actriz señaló que ella entiende que los cinco pasan por etapas muy diferentes y toman decisiones en base a como les afecte de manera personal y familiar, destacando que hace 20 años eran muy jóvenes y buscaban un sueño, por lo que no pudieron hacer mucho, pero ahora es diferente: "Las condiciones eran diferentes, laboralmente hablando, pero así eran. Y en esta ocasión es distinto. Es distinto cuando se habla de una equidad y de una sociedad y hay un abuso total en donde las cosas ahora sí se vuelven mucho más violentas".

La intérprete de Inalcanzable destacó que todos están en otras edades, en otros tiempos y en esta etapa adulta cada uno es más consciente de lo que hace, lo que dice y en que momento actúa, diferenciando mejor ciertos aspectos de la vida, por lo que ella respeta lo que deseen cada uno de manera individual: "Estamos en un momento mucho más adulto en donde cada quien conscientemente toma las decisiones de los actos y de lo que quiere hacer o no quiere hacer. Y creo que eso es algo que se tiene que respetar. Y los que quisimos salir adelante, seguimos adelante, y seguimos con el proceso".

Finalmente, destacó que tiene 20 años de trayectoria y tiene muchos proyectos que respaldan su éxito, su profesionalismo y demás, y se sigue emocionando ante el amor que le tiene a la profesión, pero en este momento considera en dar un paso atrás y retirarse solo por una breve temporada para dedicarse a su familia, pero es una decisión que no ha tomado al 100 por ciento: "Pero hoy por hoy, te puedo decir que no hay amor más grande en el mundo ni fuerza mayor que la que representa mi familia para mí. Así que tampoco me extrañaría si no nos vemos en un rato".

Fuente: Tribuna del Yaqui