Adiós a un grande: Tras rumor de muerte, dan triste noticia en 'Hoy' sobre Jorge Ortiz de Pinedo

Ciudad de México.- El reconocido actor Jorge Ortiz de Pinedo ha estado en todos los titulares de la prensa durante los últimos días debido a múltiples rumores, que van desde falsos reportes sobre su muerte y también su retiro del medio luego de seis décadas de carrera. Con el fin de aclarar esta información, recientemente el también comediante y productor dio una entrevista al programa Hoy y dejó en shock al público con sus declaraciones.

A través de una videollamada que realizó desde su casa, el suegro de la actriz Andrea Torre compartió que es verdad que ya se grabó el último capítulo de la serie Una Familia de Diez, pero aseguró que el proyecto no llegará a su fin por sus problemas de salud sino porque así estaba pactado: "Resulta que alguien se enteró de que hace una semana yo ya grabé el último programa de Una Familia de Diez".

¿Por qué lo grabé? porque es un pacto que teníamos con Televisa desde hace mucho tiempo, sabíamos que haríamos únicamente 250 programas".

Don Jorge pidió a los amantes de su serie que no se preocupen debido a que habrá capítulos de estreno tanto el próximo 2025 como en el 2026, y será ese año cuando llegue el fin de la historia: "Ya está grabado el final y va a pasar el final hasta 2026, entonces alguien se confundió y dijo 'cancelan el programa de Ortiz de Pinedo, se retira de los escenarios' pero no".

Y luego de haber padecido dos veces cáncer y ser diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, también conocida como EPOC, Jorge ha decidido retirarse del teatro pero solo de forma temporal. En el enlace con Hoy, Ortiz de Pinedo contó que puede seguir realizando trabajos como guionista, productor y actor de cine y TV, pero lo que no es conveniente es que vuelva a la CDMX para hacer teatro.

Seguiré trabajando hasta donde Dios me dé licencia, no haré teatro por el momento porque no me conviene".

Posteriormente, el también actor de La Escuelita VIP dejó en claro que se siente mucho mejor viviendo al nivel del mar: "Aquí en Acapulco no tengo ningún problema para respirar, no tengo el oxígeno y en la CDMX sí me afecta". Y ya para finalizar, don Jorge agradeció a quienes se preocuparon por su salud y dejó en claro que Una Familia de Diez continua al aire al menos por dos años más: "Hubo llamadas de muchas personas, agradezco muchísimo por el interés de mi salud, yo puedo seguir trabajando, puedo escribir, actuar en cine, televisión en teatro no, pero no me retiro ni el programa está cancelado".

Fuente: Tribuna