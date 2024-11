Danna Paola se abre entre lágrimas y comparte su amor por Wicked en la premier de México

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La actriz y cantante Danna Paola, ahora conocida simplemente como Danna, conmocionó a sus seguidores y medios de comunicación al sincerarse profundamente sobre el impacto que el proyecto Wicked ha tenido en su vida. Durante una transmisión en vivo, la artista de 29 años confesó, al borde de las lágrimas, lo que significó para ella participar en este emblemático musical.

Resulta que en la reciente premier de la cinta Wicked en México, Danna Paola se mostró emocionada de recibir en su país a las protagonistas de la cinta, Ariana Grande y Cynthia Erivo. La actriz expresó su orgullo por poder darles la bienvenida y compartir con ellas y el público mexicano el amor por un proyecto que le cambió la vida desde hace más de una década.

Es un honor para nosotras, en nuestro país, poder traer este increíble proyecto, poder formar parte”, declaró emocionada junto a Cecilia de la Cueva, su compañera de elenco en la producción mexicana de Wicked. “Gracias por acompañarnos 11 años, porque son 11 años de volver a vivir esta piel rosa y verde (…) fue un momento muy especial recibirlas en México y que puedan vivir la emoción, todo el fandom mexicano, que sé que les va a volar la cabeza”, dijo a Televisa Espectáculos.

Horas más tarde, en una transmisión desde sus redes sociales, Danna continuó compartiendo sus sentimientos al recordar su paso por la alfombra amarilla del Auditorio Nacional. Al borde de las lágrimas, admitió lo profundo que ha sido este proyecto en su vida. “No puedo procesar lo que viví... hace mucho que no hago un live, no sé desde hace cuánto, no me sentía lista, y hoy estoy muy feliz”, expresó Danna. Aunque no pudo ver la proyección, confesó que fue porque “tengo demasiado dentro, y creo que para mí el tomarme este momento después de algo tan heavy... no miden para mí lo especial que es este proyecto”.

La emotiva transmisión mostró a una Danna vulnerable y genuina, agradeciendo a sus fans, quienes la han acompañado a lo largo de estos 11 años en los que Wicked ha sido una constante en su vida. “Llevo intentando no llorar todo el día... pude haberme quedado [en la premier], pude haber estado ahí, pero creo que no me queda más que agradecerles a ustedes porque me han acompañado, y por supuesto el fandom que va creciendo conmigo”.

Finalmente, Danna concluyó con un mensaje de agradecimiento hacia sus seguidores, a quienes considera su familia: “Hoy tengo tantas ganas de que conozcan Wicked y que les haga sentir todo lo que nos hizo sentir. Me hace feliz compartir algo tan lindo con mi familia, que son ustedes, y con Ceci... ¡Wow! Es que estoy... se los juro, que no lo proceso”.

Este evento marca un hito para la cantante mexicana, quien sigue compartiendo sus emociones y su recorrido con aquellos que la apoyan, reafirmando el vínculo especial que tiene con su público.

Fuente: Tribuna