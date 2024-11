De Televisa al olvido: Tras fama en telenovelas, galán luce irreconocible y a esto se dedica ahora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los galanes más guapos de la pantalla chica, quien se alejó de las telenovelas de Televisa hace ya una década, reaparece y deja boquiabiertos por su apariencia. Se trata del actor Fernando Allende, quien apareció este lunes 11 de noviembre en el programa matutino Hoy Día de Telemundo. El mexicano, quien actualmente tiene 71 años de edad, cumple 55 años de carrera y revela a qué se dedica ahora luego de dar un paso atrás en la industria del entretenimiento.

Como se recordará, Allende empezó su carrera en México cantando junto a mariachis desde que era un niño. Posteriormente, no solo incursionó en la actuación en el país, sino también en Hollywood, donde se catapultó a la fama. Allende apareció en películas y series estadounidenses como María, Flamingo Road, Heart to Heart, Miami Vice y Murder, She Wrote. A la par, hizo telenovelas de la mano de Televisa y TV Azteca como El milagro de vivir, Amor de nadie, Corazón Salvaje, Tiempo de amar, Besos prohibidos, Sortilegio y la última, Muchacha italiana viene a casarse, en el 2014.

Allende y Lucía Méndez en 'Amor de nadie'

Allende, quien trabajó con Adela Noriega en el melodrama María bonita en 1995, causó polémica al filtrarse el rumor de que nunca se llevó bien con la desaparecida actriz. Aunque él aseguró que no hubo ningún comportamiento irrespetuoso, sí reconoció que nunca fueron amigos, lo que acaparó titulares. El histrión incluso señaló que en ese entonces Adela había sufrido la muerte de su madre y pasaba por un mal momento, motivo por el cual la química entre ellos nunca pudo darse.

Aunque Allende decidió alejarse un poco de la actuación y dedicarse a su familia, ha seguido en el entretenimiento de otras formas. Desde 2001 se mudó a Puerto Rico, en donde se dedicó a la pintura. También se desempeña como empresario pues tiene su propia compañía productora llamada El Dorado, donde hace programas, series y películas. Luego de 55 años de una larga carrera artística, Allende ahora reaparece y deja helados a todos por su apariencia a sus 71 años.

Captura de pantalla de Hoy Día

El actor acudió al programa Hoy Día para recibir un breve homenaje por sus más de 5 décadas de carrera, luciendo ¡irreconocible! pues se ve más joven que nunca. En la emisión, Allende platicó un poco acerca de su vida y cómo ha vivido tantos años de trayectoria. Ahí recibió un conmovedor mensaje de sus nietos e hijos por su cumpleaños, el cual fue apenas este domingo 10 de noviembre.

"Papi, te amo mucho, estoy muy emocionado por todo lo bueno que nos espera (...) eres el mejor papá que pudiera imaginado y deseado tener", le dijo uno de sus hijos. Finalmente, luego de conmoverse profundamente por los mensajes de su familia, recibió otra sorpresa muy especial: su esposa, la puertorriqueña María Mediavilla, le llevó un pastel al foro, además de un grupo de mariachi por sus 71 años.

Fuente: Tribuna