FOTOS: Ricardo Peralta tuvo un ataque de ansiedad tras abucheos en la premiere de 'Wicked'

Ciudad de México.- El pasado lunes 11 de noviembre, la Ciudad de México (CDMX) se paralizó debido a que vinieron de visita las cantantes y actrices Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas del filme de fantasía Wicked, musical que promete ser uno de los más exitosos de la actualidad. Sin embargo, no todo fue diversión y gloria en la 'Alfombra Amarilla' que se realizó en el Auditorio Nacional, pues ahí cientos de personas abuchearon al influencer Ricardo Peralta. Este le habría provocado un ataque de ansiedad al comediante.

Como se recordará, Ricardo Peralta, quien fue ganador de MasterChef Celebrity en 2022, no tuvo el mismo éxito cuando participó en la edición más reciente de La Casa de los Famosos México. Debido a varios comentarios que hizo durante su estancia en la famosa casa de Televisa, el también comediante perdió no solo contratos y patrocinios, sino también miles de seguidores en sus redes sociales, quienes no lo han perdonado.

Y es que ayer, lunes 11 de noviembre, previo a la llegada de Ariana Grande y Cynthia Erivo, Ricardo Peralta desfiló en la 'Alfombra Amarilla' de la premiere de Wicked en México, sin embargo, los presentes lo despreciaron. A coro, le gritaron "fuera" y abucheos al comediante, quien iba acompañado del también influencer Jair Sánchez. No obstante, este último decidió tomar otro camino ante la ola de hate que le llovió al también llamado 'Torpecillo'.

Ricardo Peralta tuvo un ataque de ansiedad tras abucheos en Wicked

Horas después del evento, el cual fue grato para muchos influencers mexicanos, Ricardo Peralta rompió el silencio sobre los abucheos que vivió en el Auditorio. A través de sus historias de Instagram compartió una serie de fotos en las que habla de lo ocurrido. En la primera, agradece el "amor" que le han enviado sus demás seguidores, al mismo tiempo que señaló que promover el hate puede ser "muy dañino para la mente de alguien". No obstante, él ya estaría en terapia psicológica y ya tendría tema para tratar en su siguiente sesión, señaló.

Ricardo Peralta reacciona a los abucheos que recibió en Wicked. Foto: Instagram

Agregó que solo le quedaba ser fuerte ante este evento y continuar con su proceso. En otra historia, agradeció a Jair Sánchez por acompañarlo durante el evento y "cuidarlo", al tiempo que pidió que a él no lo agredieran. En una tercera historia, publicada a las 03:57 de este martes 12 de noviembre comentó que no podía dormir debido a un ataque de ansiedad. Finalmente, compartió historias con la canción DEFYING GRAVITY de Wicked.

El comediante confesó que tuvo un ataque de ansiedad. Foto: Instagram

