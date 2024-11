Galilea Montijo estalla en vivo de 'Hoy' y manda recadito a Briggitte Bozzo y Gala Montes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Hoy, la reconocida actriz y presentadora, Galilea Montijo, no pudo evitar que sus emociones salieran a flor de piel y estallara ante el pleito que existe entre dos de las denominadas 'Chicas Superponedoras', la cantante y actriz, Gala Montes, y la también histrionista y bailarina, Briggitte Bozzo, por lo cual desde el amor les mandó contundente recadito a ambas.

Después de tantos dimes y diretes, oficialmente hace una semana se confirmó que Gala y Briggitte, tras salir de La Casa de los Famosos México no terminaron bien y han decidido no ser amigas. Por su parte, la actriz de Vivir de Amor ha señalado que "Yo ahorita a esta persona no la quiero porque me ha afectado lo que dice", haciendo referencia a la falta de apoyo en las polémicas que se ha visto envuelta con Adrián Marcelo y su stylist.

Por su parte, la actriz de No Manches Frida declaró que no tiene nada en su contra y espera que le vaya bien, pero que ahora solamente no han podido conectar fuera del reality y no son amigas: "No esperemos a veces tener como, estas amistades, si se dan y ella es para mi, pues diosito me la va a volver a poner en el camino y si no, también, pues le llegarán personas que vibren con ella y conecten con ella". Cabe mencionar que Martha Figueroa afirma que Montes humilló y agredió a Bozzo en las grabaciones del comercial con Cklass.

Ante esta situación, cuando en el programa Hoy hablaron de la situación, la presentadora de Netas Divinas, en vez de mantenerse al margen como lo hizo en estos temas en el pasado, ya no pudo contenerse y expresó su frustración al ver que seguían peleadas, exclamando con sufrimiento un "Ay no, no niñas, no". De igual manera, cuando pasaron las declaraciones y con más seriedad, ella como sus colegas han deseado que entre ambas reine la paz y logren hacer las paces por su bien.

Por su parte, Arath de la Torre, que es considerado como el líder del 'Team Mar' y la 'madre' de 'Las Chicas Superponedoras', se ha limitado a hacer cualquier tipo de comentario sobre el tema, ya que se encuentra entre la espalda y la pared, y así como ya lo ha dicho en sus redes sociales, él y Gala tienen una gran relación de amistad, como padre e hija, pero también adora a Briggitte y solo puede decir que apoya a ambas en sus decisiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui