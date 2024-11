Hunden a Ricardo Peralta: Justifican abucheo al exhibir ataques contra Danna y Ariana Grande

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el polémico influencer, Ricardo Peralta, está en el centro del escándalo, pues fans lo siguen hundiendo sacando a la luz muchos de sus 'trapitos' sucios al sol, ahora para justificar su abucheo durante su paso por la alfombra roja de Wicked en la ciudad de México. En redes sociales soltaron varios videos en los que exhiben ataques del creador de contenido en contra de Danna Paola y Ariana Grande.

Una vez más, Peralta está sufriendo los estragos de sus comportamientos en el pasado después de su salida de La Casa de los Famosos México, debido a que al pasar por la alfombra roja de la premiere en México de Wicked, en el que estuvieron presentes las protagonistas estadounidenses, Ariana y Cynthia Erivo, también estuvieron las voces que la doblaron al español, como es el caso de Danna y Ceci de la Cueva, él fue abucheado y recibió gritos como que era un "cul..." y que se fuera.

Ante esto, mediante su cuenta de Instagram, el ganador de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity, declaró que se sentía fatal, que entró en un ataque de ansiedad terrible por lo sucedido y que agradecía a quienes estaban a su lado en esos momentos, destacando que lamentaba sus actos y pidiendo un alto al hate, señalando que si fueran fans de la intérprete de Dangerous Woman no lo promoverían, pues ella está en contra de este: "Los amo infinitamente y nunca fue mi intención hacer enojar a un país entero que te dijera yo. Si eres fan de Ariana como yo lo soy, sabes que ella no apoya el bullying, ni el acoso mediático".

Ante esto, fans de Ariana y Danna se unieron para hundir al integrante del canal Pepe y Teo, señalando que no fue abucheado por el reality de Televisa, sino por todos los comentarios que ha hecho públicamente en contra de ambas artistas. Primeramente compartieron el momento en el que Peralta habla con Jair Sánchez y Daniel Valle, y el más joven de los tres declaró que Peralta llenaba sus shows por regalar boletos, a lo que este respondió que no porque él no era Danna Paola, causando un gran shock, y negándose a repetirlo cuando Valle exclamó que no escuchó y quería escucharlo, pero este cambió el tema.

Finalmente, también presentaron otro video en el que Ricardo en esta ocasión se estaba burlando del aspecto físico de la intérprete de God Is A Woman, haciéndole comparaciones con Ninel Conde, la cual en los últimos años ha sido severamente juzgada por las cirugías y arreglitos que se ha realizado a lo largo de los años, y por los que se ha dicho que se le ve desfigurado el rostro y hasta le han expresado que es la nueva Lyn May.

Fuente: Tribuna del Yaqui