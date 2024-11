Jorge Poza pone en su lugar a Eduardo Santamarina por actitud con hijos de Mayrín Villanueva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, Eduardo Santamarina hizo unas inesperadas declaraciones sobre su vida al lado de su actual esposa, la actriz Mayrín Villanueva, y su manera de criar a sus cinco hijos. Ante el termino "suyos", el reconocido actor y presentador, Jorge Poza, ha salido para dejar en claro muchas cosas y poner en su lugar al ahora villano de novelas, con esta determinada actitud con sus hijos al lado de la estrella de Vecinos.

Hace más de 20 años, Poza y Villanueva conformaban una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo en México, resultando en dos hijos, Sebastián y Romina Poza, sin embargo, como muchas parejas del medio, ambos terminaron por separarse y encontrar una nuevo amor, ella al lado de Santamarina y él con Ilse Ikeda. Ahora, tras más de 15 años al lado de Marín, 'Lalo' Santamarina ha confesado que su secreto para estar juntos es la comunicación y la terapia.

El actor de La Desalmada señaló que para ser esa familia tan unida, todos han ido a terapia a trabajar cosillas en su salud mental, aprendiendo a lidiar con problemas emocionales y muchas cosas que pasan, recalcando en todo momento que sus cinco hijos hacían lo mismo y se sentía orgulloso de ellos: "Ha sido maravilloso tomar esas sesiones y mis hijos también. Qué bueno que las nuevas generaciones también lo hacen. Hay que quitarse esas telarañas, porque son innecesarias". Eduardo se refirió a sus gemelos con Itatí Cantoral, la hija propia que tiene con Mayrín y los dos hijos que ella tuvo con Poza.

Aunque Poza se dijo muy agradecido con el actor de Yo Amo A Juan Querendón, dejó en claro que para él no existe un segundo papá y que él es el único padre de Romina y Sebastián, así como él no ve a Ilse como la madre de ellos, sino únicamente a Mayrín, señalando que agradece el amor y le recibe bien que los nutra también emocionalmente, pero que no concuerda con ponerse como el padre de ellos: "El segundo papá no existe. Yo siempre seré el papá de mis hijos y Mayrín su mamá. Siempre he pensado que las personas que nutran el entorno de mis hijos deben ser bienvenidas. Le agradezco a Eduardo por brindarles amor y techo".

Por su parte, durante una entrevista con TV Notas, Eduardo fue muy contundente al responder que piensa completamente diferente y él sí cree en que pueda considerarse que es un segundo padre, porque ha estado con ambos jóvenes desde que eran unos niños y los ama como si fuera suyo, así que él se queda con eso: "Siempre lo diré hasta el día que me muera. Yo tengo cinco hijos. Aunque sabemos que tienen a su papá, cuando andamos afuera y con la gente, Sebastián y Romina dicen: 'Es mi papá'. Eso es muy bonito, porque los conozco desde chiquitos, y la verdad eso está padre".

