Muerte en Televisa: Fallece estrella de las novelas y estalla pelea por la herencia de 900 millones

Ciudad de México.- Durante el pasado mes de marzo Televisa y los fans de las telenovelas perdieron a una reconocida estrella, misma que falleció de forma repentina al tener un accidente de moto mientras vacacionaba en Cozumel, Quintana Roo. A casi 8 meses de su dolorosa partida, salió a la luz que varios integrantes de su familia están peleando por la herencia, la cual ascendería a los 900 millones de pesos.

Se trata del productor Nicandro Díaz, quien es recordado por haber producido exitosos melodramas del Canal de Las Estrellas como Contra viento y marea, ¡Vivan los niños!, Soy tu dueña, Destilando Amor, Amores Verdaderos, Las Hijas de la Luna, Mi Fortuna es Amarte y el último fue Golpe de Suerte en 2023. Desafortunadamente, el productor falleció el 18 de marzo de 2024 luego de derrapar en su moto mientras se desplazaba por la carretera costera de Cozumel.

En ese momento, 'Nic' se encontraba vacacionando junto a su novia Mariana Robles y la situación desencadenó en un fuerte pleito, ya que la exesposa, Cynthia Butrón, y sus hijos no permitieron que la viuda del famoso acudiera a los funerales. Desafortunadamente, la situación no acabó ahí y este martes 12 de noviembre la revista TVNotas sacó a la luz que presuntamente la primera mujer de Díaz quiere quedarse con su herencia.

Exesposa de Nicandro Díaz buscaría quedarse con su herencia

Una persona allegada a los implicados aseguró que Cynthia acusó de despojo a Mariana por vivir en un departamento de Nicandro, inmueble que presuntamente él heredó en vida a su madre: "Cynthia nunca superó su divorcio de Nic. No se ha abierto el testamento, y su denuncia no es válida. Cynthia alega que ella y su hijo son los apoderados legales de la mamá de Nicandro. ¡No es cierto! Ella no pudo darles ese poder porque lleva años en una casa de adultos mayores".

La fuente asegura que Nicandro y Butrón tenían nula comunicación en los últimos años desde su divorcio, por lo que no entienden porqué insiste en sacar provecho de la situación: "Ella padece epilepsia. No le dan ataques, pero sí brotes psicóticos que la ponen en mal estado y hasta agresiva. Por tal motivo, Nic evitaba el contacto. Cynthia no soporta a Mariana. Lo que quiere es quitarla del camino. Sabe que está en el testamento de Nicandro por concubinato", acusó el informante anónimo.

Presuntamente la exesposa de Nicandro cambió las chapas de la casa donde estaba viviendo Robles, dejándola en la calle y sin poder recuperar las pertenencias que tenía dentro. Mientras Mariana estaría pasándola muy bien tras la muerte de su novio, TVNotas reporta que Cynthia está haciendo de todo para que le toque algo de la herencia de Díaz, donde habría alrededor de 900 millones de pesos.

La inmensa fortuna que Nicandro logró con mucho trabajo. Tenía alrededor de 18 propiedades en diferentes lugares, además de una cuenta en el extranjero que curiosamente se perdió. Quiere los 900 millones de pesos que acumuló Nicandro. Por eso demandó a Mariana. Quiere quitarle todo".

